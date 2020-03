La visite de Bernabeu sera temporairement fermée en raison d’un coronavirus

Le Real Madrid a annoncé aujourd’hui que la Tour Bernabeu, la célèbre visite du stade qui présente le cabinet des trophées du Real Madrid, et tant d’autres choses historiques importantes dans leur musée, sera temporairement fermée en raison de l’épidémie de coronavirus.

Cette décision a été prise conformément aux «mesures prises par le ministère de la Culture et des Sports, en collaboration avec le ministère de la Santé, et aux mesures prises par les gouvernements régionaux et municipaux de Madrid à la lumière de la crise des coronavirus», a déclaré le club sur Jeudi.

Les musées de Madrid ont également fermé. Le Bernabeu n’a fait que suivre.

«PATREON EST THÉRAPIE»

. @ KiyanSo le dit le mieux, dans les moments difficiles, vous devez doubler et former votre groupe de soutien. Que le contenu et la communauté MM soient ce groupe! https://t.co/SIcivbJ2i6 pic.twitter.com/uSmc85jFl3

– Gestion de Madrid (@managingmadrid) 11 mars 2020

L’UEFA n’a pas pris de décision concernant les matchs de Ligue des champions la semaine prochaine.

Réunion à 12h00 CEST jeudi pour décider du sort de la ligue

Kiyan Sobhani et Om Arvind décomposent la défaite au Benito Villamarin

Kiyan Sobhani et Diego Lorijn à tour de rôle, dans le style de Giannis vs Lebron, en sélectionnant leur étoile de la Liga XI