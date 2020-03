La Volpe lance le meilleur défi de la quarantaine à ses adeptes

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

L’Argentine Ricardo Antonio La Volpe a eu une bonne incursion dans Twitter, puisque depuis deux ans le stratège entretient un contact direct avec certains supporters qui souhaitent connaître les tactiques du football.

À travers les réseaux sociaux, le stratège sud-américain a mis en ligne un test de football pour tester ses followers. Le questionnaire contient 20 questions et ils sont liés aux différentes règles du jeu qui existent.

Il ne faut pas oublier que chaque question a une valeur de deux points, donc la note la plus élevée est 40. Les utilisateurs ont pris la publication dans le bon sens et ont commencé à La Volpe cavec beaucoup de succès.

Ricardo Antonio La Volpe Il est considéré comme l’un des meilleurs stratèges de l’histoire du football mexicain; le «Moustache«A répondu à la Sélection mexicaine dans le monde de Allemagne 2006 mais il n’a pas réussi à atteindre le cinquième match.