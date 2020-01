La vraie situation du transfert de Bruno Fernandes

Avec seulement environ 90 heures avant la fermeture de la fenêtre de transfert de janvier, Bruno Fernandes reste un joueur du Sporting Lisbonne malgré les informations constantes selon lesquelles un accord de transfert avec Manchester United est sur le point d’être achevé.

Mais quels rapports faut-il croire? Quels sont les faits réels et le jeune homme de 25 ans se rendra-t-il à Old Trafford avant minuit vendredi?

Voici un aperçu de ce que nous considérons comme des faits – où il y a un consensus total dans la presse anglaise et portugaise à propos de quelque chose, de la fiction – où quelque chose s’est avéré faux par des sources fiables et peu clair – où les rapports de sources fiables sont mixte.

FAIT: Manchester United a convenu de conditions personnelles avec le joueur

Cela a été signalé pour la première fois par le point de vente espagnol AS le 16 janvier et a été largement rapporté depuis, aucun point de vente ne prétendant que le contrat de 25 ans n’a pas encore été finalisé. Le Mail affirme que la valeur du contrat est «d’une valeur d’environ 130 000 £ par semaine», mais il est difficile de savoir si cela est vrai.

FAIT: Le Sporting tient bon pour 70 millions d’euros à Fernandes

Tous les journalistes ont systématiquement rapporté ce chiffre ces dernières semaines. Des chiffres allant jusqu’à 80 millions d’euros (67 millions de livres sterling) étaient initialement vantés, mais 70 millions d’euros (59 millions de livres sterling) semblent être la vraie valeur. Il a également été largement signalé que le club de Lisbonne souhaitait qu’au moins 60 millions d’euros (50,5 millions de livres sterling) soient fixés, les 10 millions d’euros restants étant des bonus réalistes.

FICTION: Il y a une clause secrète dans le contrat de la star portugaise qui stipule que toute offre supérieure à 50 millions d’euros (42 millions de livres sterling) obligera le Sporting à payer 5 millions d’euros à l’agent de Fernandes.

Il y avait une clause similaire dans l’ancien contrat du joueur, mais elle a été supprimée lorsqu’il en a signé un nouveau en novembre.

FAIT: Fernandes veut désespérément quitter le club et jouer en Premier League

Cela a été confirmé par le joueur lui-même lors d’une interview avec le magazine GQ.

FAIT: Les négociations restent ouvertes entre les clubs et il est dans l’intérêt de tous de conclure un accord

La presse s’accorde à dire que, à tout le moins, des canaux de communication sont ouverts entre les deux clubs, que United veut le joueur et que le Sporting a des dettes importantes et urgentes qui peuvent être résolues en le vendant.

UNCLEAR: Le seul fait qui reste peu clair est la distance entre les deux parties dans les négociations.

La presse portugaise est unanime: les Red Devils ont fait une offre améliorée de 55 millions d’euros plus entre 10 et 15 millions d’euros (46 millions de livres sterling plus 8,4 – 12,6 millions de livres sterling) en bonus. Ils conviennent en outre que le président du Sporting, Frederico Varandas, est prêt à faire des compromis sur la partie fixe des frais, qui est maintenant de 5 millions d’euros en dessous de son minimum, et souhaite simplement négocier des primes plus réalistes / réalisables pour les 10 à 15 millions d’euros restants. .

De nombreux journaux anglais ont rapporté des montants similaires, mais hier, The Athletic’s David Ornstein – normalement une source extrêmement fiable – a versé de l’eau froide sur la spéculation, affirmant que “ United est toujours en pourparlers avec le Sporting de Lisbonne … mais les parties restent loin d’être d’accord sur un traiter. Les rapports des derniers jours selon lesquels il est sur le point de se produire sont loin de la marque. La situation pourrait évoluer si le Sporting décidait finalement que leur besoin d’argent est plus important que leur besoin de faire correspondre le prix demandé… Aucun accord n’est imminent pour United et bien que des discussions soient en cours, il existe une possibilité réaliste de terminer la fenêtre sans aucun nouvelles signatures.

Ce qui est étrange ici, c’est qu’un journaliste tout aussi réputé travaillant pour le même média – Laurie Whitwell – a corroboré l’histoire de la presse portugaise plutôt que celle de son collègue hier, affirmant que “ United continue de négocier avec le Sporting Lisbonne sur l’international portugais, même s’ils l’ont déjà fait auparavant. a tiré la ligne avec une offre garantie de 50 millions d’euros. L’athlétisme comprend que le Sporting cherche à modifier une clause complémentaire concernant Fernandes remportant le Ballon d’Or – plutôt que de vouloir de l’argent à des conditions plus réalistes. »

LE VERDICT:

Avec de légers ajustements dans les valeurs rapportées ici et là, la quasi-totalité de la presse des deux pays prétend qu’un chiffre de compromis est proche. Ce n’est vraiment que le rapport Ornstein qui a mis cela en doute. Le fait qu’il soit multiple contre un ne fait pas que l’un se trompe, surtout quand celui-ci est une source fiable. Mais dans l’ensemble, la plupart des choses indiquent qu’un accord est finalement conclu et que Bruno Fernandes deviendra un joueur de Manchester United à 23 heures vendredi.