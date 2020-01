L’AC Milan passe en demi-finale. Turin battu 4-2 après prolongation

© photo par Daniele Mascolo / PhotoViews

Un match sans fin, qui à la fin voit Milan battre Torino 4-2 en prolongation. Dans la première moitié des buts de Giacomo Bonaventura et Bremer, dans la seconde moitié de nouveau le centre de Toro avant le match nul in extremis de Hakan Calhanoglu. Ainsi, en prolongation, le Turc trouve le filet de l’avantage avec Zlatan Ibrahimovic qui ferme les jeux. Grâce à ce succès, Milan est entré en demi-finale de la Coupe d’Italie où il affrontera la Juventus.

MILAN MAINTENANT – Au début du match, Milan commande le terrain et le match et à la 6e minute c’est Ante Rebic qui se présente dans les parties de Sirigu. Et à la 12e minute, grâce à un triangle entre le Croate et le Castillejo, les Rossoneri marquent avec Giacomo Bonaventura qu’il est bon d’être au bon endroit au bon moment sur la croix de l’ancien Eintracht.

À 24 ’HOMMAGE À KOBE BRYANT. ALORS COMME BULL – A 24 ‘la courbe de Rossoneri rend hommage à Kobe Bryant et sa fille Gianna. L’équipe sur le terrain, cependant, continue de pousser à se rendre dangereuse avec Theo, Castillejo et Rebic. Mais Turin trouve le but, avec une belle contre-attaque finalisée par Verdi et conclue par Bremer. Cependant, Milan est vivant et veut jouer: à 41 ‘, l’arbitre Pasqua annule un but à Rebic aux mains de Piatek, tandis qu’à 44’ Krunic se détache bien mais ne trouve pas la porte du bord de la petite surface. Et à 45 ‘, l’arbitre envoie tout le monde au vestiaire sur un résultat de 1-1.

À 65 ‘, IL S’AGIT D’IBRAHIMOVIC. MAIS MARQUEZ LE TAUREAU – Le début de la seconde moitié est légèrement inférieur à la première fraction, pour les rythmes de jeu et les actions créées. Le froid tombe sur San Siro, mais le système des Rossoneri se réchauffe à la 65e minute lorsque Zlatan Ibrahimovic entre sur le terrain à la place d’un Piatek éteint. Mais la douche froide est au coin de la rue et se matérialise en 71 ‘, toujours avec Bremer: Le centre de Mazzarri, en projection offensive, est très bon pour trouver du temps sur la croix d’Aina et toujours battre Gigio Donnarumma.

PIOLI JOUE TOUT POUR TOUT – Après Ibra, Pioli envoie également Leao et Calhanoglu sur le terrain pour tenter de récupérer un match bien joué par les Rossoneri. Mais le Suédois ne semble pas être dans sa meilleure soirée, puisqu’il dégage sans grande conviction au moins deux fois, une à droite et une à la tête. Le Rossoneri 4-2-4 est à traction avant mais ne semble pas trouver de débouchés. Au moins jusqu’à 91 ‘, lorsque Hakan Calhanoglu il lâche une boule de feu du bord de la zone à l’invitation de Castillejo que Sirigu ne peut pas prendre.

IBRA MANQUANT LE KO – Le tirage au sort redonne vie à Milan en tentant de décrocher la victoire, mais Ibrahimovic manque de façon flagrante à la 93e minute, le but non gardé, sur une passe décisive de Leao. Et le jeu, après 5 ‘de récupération, arrive en prolongation.

VOUS ALLEZ AUX SUPPLÉMENTS – Milan, profitant de l’enthousiasme du nul in extremis, tente de mettre Turin sur les cordes sans trouver le chemin du but (par Theo Hernandez l’opportunité inexploitée la plus sensationnelle). En effet, à la fin de la première mi-temps, il risque le coup de grâce, mais Kjaer est très bon en terminant sur Millico.

CALHANOGLU ET IBRA LE FERME – Milan semble avoir plus et dans la deuxième période supplémentaire, ils terminent le match: d’abord avec Hakan Calhanoglu assisté par le nouveau Kessie, puis avec le sceau final de Zlatan Ibrahimovic qui signe la finale 4-2 qui fait exploser San Siro.