Lacazette obtient trois points essentiels à Arsenal pour punir West Ham

Date de publication: samedi 7 mars 2020 4:53

Alexandre Lacazette a inscrit le seul but du match alors qu’Arsenal est sorti victorieux face à une équipe de West Ham qui a repoussé de nombreuses occasions glorieuses.

Les marteaux n’avait remporté qu’une seule des huit dernières rencontres de Premier League entre les deux parties et créé les meilleures opportunités d’un match réglé par Lacazette – qui a atteint le seul but de la victoire 1-0 alors que VAR intervenait après que l’effort avait été initialement exclu pour hors-jeu.

La maison est certainement là où le cœur est pour Lacazette, réduit au rôle de remplaçant ces dernières semaines, alors que les sept buts de sa ligue cette saison sont venus devant ses propres fans.

Michail Antonio a gonflé ses lignes à quelques reprises tandis que Jarrod Bowen a frappé le cadre du but alors que le côté que David Moyes conservait après la victoire sur Southampton semblait surprendre.

En fin de compte, ce serait Arsenal, qui a mis du temps à s’échauffer dans le nord de Londres, qui revendiquerait la victoire pour déplacer l’équipe de Mikel Arteta à trois points de la cinquième place.

Bernd Leno a connu un autre bel après-midi dans le but d’Arsenal et a été contraint à une action précoce, tournant le tir bas de Bowen sur le poteau après que l’attaquant de West Ham a été présenté avec possession par Granit Xhaka.

L’équipe adverse aurait dû être en avance peu de temps après, Antonio battant Pablo Mari au ballon et faisant irruption dans la surface d’Arsenal, seulement pour jouer sa passe derrière le pressant Sébastien Haller – qui aurait eu une arrivée simple.

La libération a semblé remuer Arsenal alors que Mesut Ozil a vu un tir dirigé par Aaron Cresswell quelques instants plus tard.

West Ham profitait toujours du ballon dans et autour de la zone d’Arsenal et Leno devait être vigilant pour sortir de sa ligne et refuser Haller après avoir été glissé par Mark Noble.

Avec des chances maintenant aux deux extrémités, Sokratis Papastathopoulos a dirigé un centre de Pierre-Emerick Aubameyang contre la barre transversale avec Cresswell, puis a plié un coup franc juste au-dessus du but de Leno.

Après une accalmie dans la procédure, Nicolas Pepe a dansé deux fois à travers la défense de West Ham, d’abord arrêté par Declan Rice puis Eddie Nketiah étant signalé hors-jeu après la deuxième tentative a vu le ballon atterrir à ses pieds.

Antonio a repoussé les meilleures chances de la première mi-temps, car il ne pouvait ouvrir le ballon qu’à bout portant après s’être accroché à la tête d’Angelo Ogbonna.

Les hôtes sont sortis des pièges beaucoup plus rapidement après la pause, Lukaz Fabianski réussissant bien à empêcher les efforts de Nketiah – mais l’équipe d’Arteta était toujours lâche à l’arrière.

Antonio a de nouveau été le coupable lorsque West Ham a laissé passer sa prochaine chance de prendre la tête alors que Leno a pu repousser une tête libre après le coup de Haller.

Arteta s’est tourné vers Lacazette et Reiss Nelson depuis le banc pour tenter de trouver le but et c’est le premier qui a fourni les marchandises.

Le tir d’Aubameyang a été dévié sur la défense de West Ham et Ozil a renversé Lacazette pour ramener à la maison, bien que sa grève ait été initialement exclue par le drapeau de hors-jeu de Sian Massey-Ellis.

Elle a semblé marquer contre Nelson, qui n’était pas impliqué dans le mouvement, et après un long contrôle VAR, il a été jugé que Ozil était joué par Ogbonna, avec le but debout.

Le but était suffisant pour régler le match, avec Arsenal gardant leurs espoirs de qualification européenne et West Ham en dehors des trois derniers en vertu de la seule différence de buts.