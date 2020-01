L’accord de Bruno Fernandes frappe les tampons alors que Man Utd prend position sur le prix demandé

Date de publication: samedi 18 janvier 2020 15h07

La tentative de Manchester United de recruter le milieu de terrain du Sporting Lisbon, Bruno Fernandes, aurait échoué parce que les clubs ne peuvent pas convenir de frais.

Le sport réclame 80 millions d’euros (68 millions de livres sterling) pour le meneur de jeu de 25 ans, un Uni ne veulent pas payer.

Les pourparlers se poursuivraient entre les clubs pour un joueur évalué à 45 millions d’euros par Tottenham l’été dernier.

United n’a pas exclu un mouvement pour des options alternatives, selon BBC Sport, ayant fait une priorité de regarder les options de milieu de terrain ce mois-ci.

Cependant, le rapport ajoute qu’ils ne se pencheront que sur les cibles existantes et avec deux semaines avant la fermeture de la fenêtre de transfert, Fernandes reste leur premier choix.

Mais United a déclaré au Sporting qu’un accord ne serait pas conclu s’il ne baissait pas les frais de Fernandes, qui semblait avoir fait sa dernière apparition dans le derby de Lisbonne contre Benfica vendredi soir.

Pendant ce temps, le milieu de terrain de la Juventus, Emre Can, sera autorisé à quitter ce mois-ci – mais l’AC Milan est plus susceptible que Manchester United d’être son prochain club, affirme-t-on.

Can est tombé en disgrâce sous Maurizio Sarri cette saison, l’amenant à envisager son avenir avant le prochain Euro 2020.

L’ancien milieu de terrain de Liverpool a été lié à un retour en Premier League via ses rivaux de Manchester United, mais aurait refusé l’opportunité en raison de son passé à Anfield.

Cependant, Sport Mediaset (via SempreMilan) affirme que la perspective de son départ de la Juventus cet hiver n’est pas terminée, et l’AC Milan a dépassé United dans la course pour le signer. Lire la suite…