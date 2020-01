L’accord de Bruno Fernandes s’effondre alors que deux raisons sont imputées à Man Utd

Date de publication: jeudi 23 janvier 2020 8:08

La candidature de Manchester United pour signer Bruno Fernandes ce mois-ci est désactivée, selon des informations.

United a été bloqué dans les discussions sur un accord pour Fernandes depuis plus d’une semaine et Mardi, des informations ont affirmé qu’un terrain d’entente avait finalement été trouvé et qu’un accord pour confirmer son transfert à Old Trafford serait bientôt annoncé.

Cependant, super-agent Jorge Mendes a émis des doutes sur l’accord potentiel mercredi soir quand il a déclaré qu’il ne savait pas si le talentueux milieu de terrain du Sporting Lisbonne déménagerait à Old Trafford.

“S’il ne part pas maintenant, il partira à coup sûr cet été parce que le Sporting a déjà parlé avec d’autres clubs”, a déclaré Mendes.

“Quelque chose va se passer mais je ne sais pas si maintenant ou à la fin de la saison.”

Les doutes ont ensuite augmenté jeudi lorsqu’un journaliste informé de la BBC a déclaré que le transfert de Fernandes à United “ne sera pas accepté”.

Et il semble que ces craintes aient été confirmées après qu’un rapport dans The Sun a déclaré que les chances de United de signer le joueur de 25 ans sont officiellement mortes dans l’eau.

En exclusivité, le journal cite deux raisons pour lesquelles l’accord est annulé: à savoir que le Sporting refuse de baisser son évaluation du joueur et que United ne veut pas céder à ce qu’il perçoit comme des «demandes déraisonnables».

En outre, il est affirmé que le coprésident de United, Joel Glazer, qui approuve les transferts, estime que la structure de l’accord que le Sporting ne veut pas et que Fernandes ne vaut pas l’argent.

Selon le rapport, l’offre finale de United – et ce qu’elle jugeait juste – Fernandes était de 42,5 millions de livres sterling à l’avance et 8,5 millions de livres sterling supplémentaires en bonus.

Le sport, cependant, exigeait 68 millions de livres sterling.

Le Sun déclare maintenant que United poursuit activement des objectifs alternatifs au milieu de terrain, mais avec seulement huit jours de la fenêtre restante, le club s’est laissé peu de temps pour trouver le bon joueur pour lever son côté défaillant.

United dit que Grealish est meilleur que Fernandes

Jack Grealish, la star d’Aston Villa, a déclaré à United qu’il visait United, et Paul Merson, expert de Sky Sports, a déclaré au Daily Star: «Oubliez Bruno Fernandes – Manchester United devrait essayer de signer Jack Grealish.

«Il est actuellement l’un des dix meilleurs joueurs de Premier League. Il est d’une classe absolument différente et entrerait dans presque toutes les autres équipes de Premier League.

«Grealish entrerait dans l’équipe United. Tottenham a essayé de le faire il n’y a pas longtemps et il ferait aussi partie de leur équipe en ce moment.

«Je ne peux pas expliquer aux gens à quel point ce gamin est bon. Aston Villa a perdu 6-1 contre Manchester City et il était le seul qui avait encore du temps sur le ballon.

«Son sang-froid est autre chose.

«Je ne comprends pas pourquoi les clubs ne font pas la queue pour essayer de le signer. Est-ce parce qu’il est anglais mais ne joue pas pour l’Angleterre?

“Bruno Fernandes est un international complet. Il a des clubs partout en Europe qui le regardent. Mais il n’a jamais joué dans cette ligue auparavant. Grealish a. Et il le déchire chaque semaine.

«J’adore le regarder jouer. Si je devais payer pour regarder un joueur en Premier League, je le regarderais. “

Après la décevante défaite 2-0 de mercredi à domicile contre Burnley, Solskjaer a admis que des renforts étaient absolument nécessaires après avoir été interrogé sur Fernandes.

“Nous travaillons pour nous améliorer et faire entrer les joueurs et nous espérons pouvoir obtenir quelque chose de plus”, a déclaré le patron de United.

United cherche également à signer un nouvel attaquant pour couvrir blessure subie par Marcus Rashford veiller à ce que la dernière semaine de la fenêtre de transfert soit extrêmement chargée pour les Red Devils en difficulté.