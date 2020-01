L’accord Inter et Eriksen en janvier: Guardiola défie Marotta

ACTUALITÉS INTER MARCHÉ – Le marché des transferts de janvier pourrait donner à Antonio compter ces joueurs utiles pour essayer d’atteindre le but qui manque depuis si longtemps: le championnat. Pour ce faire, vous devrez cependant vous battre comme toujours contre Juventus, qui voyage main dans la main avec les Nerazzurri en tête du classement. Marotta il serait déjà au travail pour donner à son technicien ces renforts pour continuer la saison sans trop de soucis. Parmi les objectifs plus ou moins énoncés, il y aurait également Milieu de terrain de Tottenham Christian Eriksen. Le footballeur danois sera en fin de contrat à la fin de la saison et leInter il pourrait profiter de cette situation pour tenter d’amener l’ancien joueur de Milan à Milan immédiatementAjax. Le talent de EriksenCependant, cela ferait également appel à de nombreux grands clubs européens et au cours des dernières heures, il y aurait eu l’inclusion d’une équipe de Premier League.

Marché des transferts entre, Manchester City tente pour Eriksen

Selon le portail espagnol fichajes.net, sur le milieu de terrain du Tottenham il y aurait aussi l’intérêt du Manchester City par Pep Guardiola. Dans l’idée tactique du technicien espagnol, Eriksen serait le substitut idéal pour David Silva qui, à la fin de la saison, verra la fin de son contrat avec Citizens. Un obstacle de plus pour leInterdonc dans la course pour le milieu de terrain danois. Non seulement Eriksen: Marotta prépare le nouveau coup de Serie A, la stratégie de marché est prête et peut être gagnante >>> CONTINUER À LIRE