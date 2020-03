L’accusation de Riquelme à Toto Salvio: “Vous avez tout foutu, ha”

Eduardo Salvio a admis à maintes reprises que Juan Román Riquelme est son idole de football. Allez les coïncidences de la vie qui l’ont maintenant comme vice-président 2 ° de Bouche.

“Je lui parle. Il connaît mon fanatisme, comme un garçon, il avait ses chemises. Il a toujours été ma meilleure idole et il le sait maintenant. Je suis ravi de l’avoir dans le club, de l’avoir avec moi, c’est un privilège pour moi”, a reconnu “Toto” , l’une des figures de l’équipe championne du Super ligue.

En ce sens, il a expliqué comment se passe leur relation. “Il me parle beaucoup. Après un match où je fais les choses correctement, nous parlons toujours. Parfois aussi, je ne sais pas, il me lance une blague si ça ne va pas si bien”, a-t-il lancé. Salvio.

Lorsqu’on lui a demandé comment il l’avait “dépensé”, il a répondu: “Comme pour le but que j’ai raté Gymnastique. Il m’a dit que j’avais tout foiré, pourquoi je n’ai pas accroché l’archer, ha “.

Rire Salvio Il a souligné: “Je lui ai expliqué comment je voulais définir, l’idée que je me faisais et bien … Ensuite, ça a dérapé. Bien sûr, le prochain match, j’ai pu marquer deux buts et là, il sera sûrement de nouveau heureux, ha”.