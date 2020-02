Lacezette fait une déclaration audacieuse sur la “ modeste ” star d’Arsenal

Date de publication: Mercredi 26 février 2020 2:47

Alexandre Lacazette réclamations Arsenal coéquipier Bukayo Saka est «le meilleur jeune joueur de la ligue».

Saka, 18 ans, a connu une saison décisive pour les Gunners avec 10 passes décisives et trois buts dans toutes les compétitions, et Lacazette insiste sur le fait que son rythme de travail et sa «qualité» le placent devant les autres jeunes stars de la Premier League.

Lacazette a déclaré: «Je pense qu’il est peut-être le meilleur jeune joueur de la ligue. Comme je l’ai dit, il peut s’améliorer sur quelques points, mais nous pouvons voir sa qualité.

“Et il est humble, c’est la meilleure chose pour lui. Il est vraiment humble, il veut travailler, il accepte les critiques parce qu’il veut s’améliorer. “

Pressé de savoir pourquoi il pense que Saka est le meilleur, devant d’autres jeunes prometteurs comme Mason Greenwood, la réponse était au point.

«Simple – sa qualité. Il a un bon pied gauche, et parce qu’il est humble, il lui est plus facile de s’améliorer. »