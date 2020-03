L’action de Manchester United chute alors que les Glazers repoussent la prise de contrôle

La valeur des actions de Manchester United a chuté en raison de la crise des coronavirus.

Le club a perdu plus d’un demi-milliard de livres sterling de sa valeur alors que la bourse américaine plonge dans le chaos – une baisse de 25% en trois semaines.

Manchester United a diminué de plus d’un demi-milliard de livres en valeur au cours des 3 dernières semaines en raison de la chute du marché du virus corona. #MUFC pic.twitter.com/8UDUp8HaLu

– PriceOfFootball (@KieranMaguire) 12 mars 2020

Pendant ce temps, le club a publié un communiqué de presse disant qu’il rachetait 35 millions de dollars (environ 27 millions de livres sterling) d’actions sur le marché libre.

Presque simultanément, #mufc a annoncé un programme de rachat d’actions: pic.twitter.com/sqg94TVVg3

– Samuel Luckhurst (@samuelluckhurst) 12 mars 2020

Cela signifie que la famille Glazer détiendra une fois de plus un pourcentage plus élevé du club, l’argent utilisé pour acheter ces actions provenant des coffres du club.

Il s’agit d’une tactique utilisée pour tenter de renforcer les actions qui peuvent être sous-évaluées sur le marché, mais peut également être utilisée pour conjurer une offre publique d’achat.

Si un pourcentage plus élevé des actions d’une entreprise est détenu par des personnes qui ne veulent pas vendre, il devient beaucoup plus difficile de réussir une prise de contrôle.

Il a été rapporté à plusieurs reprises que le prince saoudien Mohammed bin Salman voulait acheter le club et que les vitriers ne voulaient pas vendre.

La situation financière semblait sombre avant même l’impact du coronavirus, la dette nette ayant grimpé de 73 millions de livres sterling dans les derniers comptes trimestriels publiés en février.

Maintenant, il semblerait que le stock soit presque en chute libre, ce qui pourrait inciter les Saoudiens à se déplacer et à tenter une prise de contrôle hostile.

Alors que le reste de la saison est menacé par le virus et que le cours des actions est en crise, l’avenir du club s’annonce de plus en plus incertain et nous sommes dans des eaux totalement inexplorées d’un point de vue financier.

Il reste à voir comment cela affectera la capacité des Red Devils à opérer sur le marché des transferts.

United se qualifie pour les quarts de finale de la FA Cup après sa victoire à Derby. Mais que savez-vous de l’histoire des Red Devils en FA Cup? Répondez à notre quiz ci-dessous pour le découvrir!