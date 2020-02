Lady Nainggolan: «Rome m’a sauvé la vie. J’apprécie mes filles, je ne peux plus les avoir »| potins

Cagliari-Rome se jouera dimanche. Un jeu toujours spécial pour la famille Nainggolan. Mais cette fois, c’est Claudia, la femme du Radja, qui parle, longtemps aux prises avec une tumeur. Ceci est un extrait de son interview avec La Gazzetta dello Sport.

Abordons immédiatement le sujet du football: «votre» jeu arrive.

C’est vrai, je confirme. Tout le monde sait que je ne comprends pas grand-chose au football, mais à Rome, j’ai rencontré beaucoup de gens, j’étais lié à tout le monde, c’était ma maison. Je cite Amra Dzeko, une femme magnifique.

Rome vous a-t-elle également aidé sur votre chemin de traitement?

J’adore Rome, cela m’a sauvé la vie. Tout d’abord, le Dr Del Vescovo (ancien médecin social du club Giallorossi, ndlr) qui m’a mis en contact avec le Dr Vincenzi du Campus biomédical où je suis maintenant suivi et choyé.

Trois mois après l’opération, en juillet, avec un post sur Instagram, il a choisi de rendre sa maladie publique. Comment se fait-il?

Parce qu’à un moment aussi délicat de ma vie, j’ai réalisé que je n’avais pas été assez lucide pour faire face au problème. J’avais besoin de confronter des gens qui avaient ou vivaient mon propre cauchemar pour comprendre ce que je vivais. En parler publiquement m’a donné l’opportunité de connaître virtuellement beaucoup de femmes avec mon même problème, de créer des amitiés où nous nous donnions de la force. À mon tour, je suis devenu une aide pour eux.

Au cours des derniers mois, vous avez choisi de vendre aux enchères des chemises sur Instagram pour aider ceux qui mènent leur propre bataille.

Comme en 2012, je voulais faire une collecte de fonds pour faire un don à l’oncohématologie pédiatrique de Cagliari pour l’achat d’articles de santé et plus encore. A Noël, j’ai apporté des cadeaux aux enfants hospitalisés et pas à tous les services en échange de m’avoir donné une grande envie de me battre et de vivre. La meilleure façon de lever des fonds était de demander les maillots aux joueurs, beaucoup étaient sensibles à ma demande, mais quelqu’un n’est pas intéressé par la question …