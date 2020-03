L’AFA a confirmé la continuité de Fernando Batista en tant qu’entraîneur des équipes Sub 20 et 23

Après la semaine dernière, le renouvellement de Fernando “Bocha” Batista dans la Équipe nationale d’Argentine Sub 20 et Sub 23, ce lundi le AFA a confirmé la continuité de l’entraîneur pour une autre année, soit jusqu’au 31 mars 2021.

Frère de Sergio “Checho” Batista champion couronne avec le Sélection Sub 23 dans le Pré-olympique colombien, où il a remporté six matchs consécutifs et s’est qualifié pour la Jeux Olympiques de Tokyo 2020 une date avant la fin du championnat. Puis, l’objectif sous le bras, il est tombé de 3 à 0 avant Le Brésil, l’autre classé à l’épreuve olympique.

Balle Batcha était dans l’étude de TNT Sports parler avec Ballon de sol (Du lundi au vendredi à partir de 15h TNT Sports). “Personne ne m’a rien dit, je suppose que je vais continuer”, a déclaré l’entraîneur au sujet des rumeurs qui l’ont éloigné de la direction technique.

Cependant, le bon travail qu’il a accompli, avec deux titres consécutifs entre les deux (Panaméricain à Lima et Pré-olympique en Colombie) a évidemment donné toute la direction de AFA afin que vous puissiez continuer à commander le Sub 20 et Sub 23. Ce lundi après-midi, il a rencontré Claudio “Chiqui” Tapia dans le Biens immobiliers Ezeiza et fixé leur contrat pour 365 jours de plus.

Le grand défi que vous aurez Batista d’ici à la fin de l’année, ce sera clairement le Jeux olympiques de Tokyo 2020. En raison du coronavirus, on ne sait pas encore avec certitude si elles seront effectuées dans Japon ou ailleurs, bien que rien n’ait officiellement changé.

La Équipe nationale d’Argentine le football a remporté l’or deux fois Jeux olympiques. Était en Athènes 2004 et Pékin 2008. Pouvez-vous l’obtenir pour la troisième fois dans l’histoire?