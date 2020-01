L’AFC Wimbledon signe le gardien Joe Day en prêt de la ville de Cardiff

Londres, ANGLETERRE – 25 janvier: une vue générale du stade avant le match de 4e ronde de la FA Cup entre l’AFC Wimbledon et West Ham United à Kingsmeadow le 26 janvier 2019 à Londres, Royaume-Uni. (Photo de Chloe Knott – Danehouse / .)

L’AFC Wimbledon, en difficulté en Ligue 1, a engagé le gardien Joe Day en prêt de Cardiff City pour le reste de la saison. Le gardien arrive alors que Wimbledon signe le deuxième janvier.

L’AFC Wimbledon a annoncé sur son site Internet avoir signé le gardien. Day arrive en prêt pour le reste de la saison et offre une compétition à son compatriote Lohan Nathan Trott.

Le jour arrive alors que Wimbledon signe le deuxième janvier après que Mads Sorensen a rejoint plus tôt dans la fenêtre. Le gardien est très expérimenté ayant joué pour le comté de Newport et la ville de Cardiff.

Le gardien arrive pour aider Wimbledon à assurer sa sécurité en Ligue 1 et à obtenir un peu de temps de jeu après des difficultés à Cardiff.

Le joueur de 29 ans a disputé plus de 200 matches avec le comté de Newport, dont des rencontres de coupe contre Leicester City et Manchester City, ainsi qu’une apparition finale en play-off la saison dernière.

Le gardien offre certainement une excellente compétition au jeune de West Ham United, Nathan Trott. Day a eu du mal à jouer à Cardiff avec plusieurs gardiens devant lui dans l’ordre hiérarchique.

Day est éligible pour affronter Burton Albion ce soir après avoir reçu l’autorisation de jouer. Il espère faire ses débuts avec Glyn Hodges ravi de l’avoir à bord.

S’exprimant sur le site Web de Wimbledon à propos de sa nouvelle signature, le manager Glyn Hodges a déclaré: “Joe est un gardien expérimenté, qui a joué plus de 200 matchs pour Newport.”

«Il a déménagé de Newport à Cardiff et fait partie de l’équipe première, nous avons donc de la chance de l’avoir.

“À un moment donné, il semblait qu’il ne viendrait pas, c’est pourquoi ces choses prennent du temps, mais il a signé pour nous et nous sommes impatients d’avoir son expérience pendant la fin des affaires de la saison.”

Il a ajouté: «Joe a de la taille, il a de la présence et de l’expérience. Je sais que c’est génial de mettre les jeunes gars à l’intérieur et d’avoir un côté jeune, mais il faut quand même avoir un peu plus de nous, un peu plus de savoir-faire.

«Je suis sûr qu’il apportera cela. Si vous regardez la colonne vertébrale de l’équipe, elle a été assez jeune, mais tout de suite cela la renforce dans cette position.

«Cela nous convient, et nous avons tous besoin d’aide. Il est là pour aider les garçons et il s’agit simplement de créer ce lien entre les défenseurs et le gardien de but afin que nous devenions serrés.

«Nous n’avons pas gardé autant de draps propres que j’aurais aimé. Nous en avons eu un lors du dernier match et c’était formidable car c’était contre une prolifique ligne de front de Peterborough, donc nous avons juste besoin d’en obtenir un peu plus pour aller de l’avant. »

