L’AFC Wimbledon signe Mads Bech Sorensen de Brentford

Mads Bech Sorensen de Brentford

au cours de la Coupe Carabao match entre Southend United et Brentford à Roots Hall Ground, Southend, Angleterre le 14 août 2018.

L’AFC Wimbledon a fait sa première signature du mercato de janvier. Les Dons ont prêté le défenseur de Brentford, Mads Bech Sorensen, pour le reste de la saison.

Mads Bech Sorensen signe pour l’AFC Wimbledon

Ce qui fut dit

L’AFC Wimbledon a annoncé sur son site internet avoir finalisé la signature du jeune défenseur.

Sorensen s’unit à son compatriote Brentford Loanee Marcus Forss, qui est le meilleur buteur du club cette saison.

Parlant de sa nouvelle signature, le manager de l’AFC Wimbledon, Glyn Hodges, a déclaré: «Mads est un bon footballeur et il a fait partie de l’équipe première de Brentford, nous sommes donc très chanceux de l’avoir.

«Il a joué dans la FA Cup pour Brentford contre Stoke, donc nous ne savions pas si nous pourrions obtenir l’accord sur la ligne. C’est un international danois des moins de 21 ans, alors j’espère qu’il arrive et ajoute quelque chose à l’équipe.

“Nous avons des joueurs de prêt cette saison qui excellent et j’espère que Mads sera un autre joueur qui réussira ici.”

Sorensen comble le vide laissé par Ryan Delaney, qui est revenu au club parent Rochdale. Le Danois pourrait faire ses débuts contre Portsmouth ce week-end.

Sorensen accepte un nouvel accord avec Brentford avant de se joindre

En plus de passer du côté de la Ligue 1, le défenseur central a signé un nouvel accord à Brentford qui se poursuivra jusqu’à l’été 2023.

S’adressant au site Web de Brentford, le directeur Thomas Frank a déclaré: «C’est une excellente nouvelle que Mads ait prolongé son contrat. Nous croyons fermement qu’il peut être un très bon défenseur central pour nous à l’avenir. C’est un joueur qui correspond bien à notre équipe, étant du pied gauche et capable de jouer de bonnes passes longues et courtes. Il a également continué à développer son physique pour faire face aux batailles avec les attaquants que vous obtenez dans le championnat.

«Mads est un excellent exemple de la façon dont nous voulons développer les jeunes joueurs lorsqu’ils entrent dans le club. Il a commencé avec l’équipe B et a passé une bonne année avec eux. Le personnel de l’équipe B a fait tout ce qui était en son pouvoir pour le préparer à jouer au football de première équipe et à s’entraîner avec nous tous les jours.

«Il a une mentalité incroyable et une attitude supérieure. Il veut apprendre et s’améliorer chaque jour. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous pensons qu’il se développera davantage et c’est pourquoi nous sommes heureux qu’il ait obtenu un bon mouvement de prêt. »

