L’AFE demande une réunion avec le RFEF pour discuter du calendrier

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a annoncé vendredi qu’elle avait envoyé une lettre à la Fédération royale espagnole de football (RFEF), demandant une réunion “pour aborder différentes questions d’importance vitale pour le groupe de footballeurs des deux sexes “.

27/03/2020

“L’AFE a travaillé intensément ces dernières semaines pour protéger la santé et les droits du travail de nos collègues, et nous comprenons que toutes les lignes de dialogue doivent être ouvert en permanence pour le plaisir du football et des footballeurs “, précise son communiqué.

Dans la note, l’AFE précise que les questions dont elle souhaite discuter avec la Fédération sont “le protocole d’action pour le retour à l’entraînement des footballeurs et la modification du calendrier de toutes les catégories », dans un contexte où elles gèrent différents scénarios, mais conditionnées par l’état d’alerte du pays dans la crise des coronavirus.

David Aganzo, président de l’AFE, dans une image de fichier | EFE

“L’AFE veut influencer le rôle fondamental que tous les agents du monde du sport jouent en matière de protection de la santé publique et, dans ce cas précis, de prévention des infections” et pour cette raison il rappelle qu’il a pris l’initiative de demander la suspension football pour “préserver la santé de l’athlète”.

“De même pour tous les acteurs qui font partie du monde du football, c’est quelque chose de fondamental pour l’AFE, qui a compris qu’elle était en danger, car le temps nous a donné raison”, ajoute-t-il. Après deux semaines d’alarme, l’AFE comprend qu’il est nécessaire “maintenir une communication fluide avec les instances compétentes” et continuer à “travailler dans la perspective de l’avenir”, “dans le but de tenir l’équipe de football informée rapidement”.