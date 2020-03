L’AFE reçoit des milliers de requêtes sur les ERTE

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a reçu des milliers de questions sur le lancement de dossiers de réglementation de l’emploi temporaire (ERTE) des clubs de niveau inférieur et des clubs féminins, il a donc produit un document explicatif sur cette mesure et conseille les joueuses qui pourraient être affectées.

23/03/2020 à 12:53

CET

EFE

“C’est normal, l’agitation est grande. Certains clubs Second B, Third et Women’s Challenge envoient des écrits. En tant qu’AFE, nous vous conseillons sur ce qu’est un ERTE de force majeure, pour des raisons de réorganisation, ce qu’impliquent les réductions d’heures et que tout cela est conditionné à l’état d’alarme. S’il se lève, tout retourne à sa situation antérieure “, a expliqué María José López, responsable de l’espace juridique du syndicat.

A partir de cela, un document explicatif a également été préparé sur ce qu’est un ERTE de cette modalité.Bien que le syndicat insiste sur le fait que les joueurs de football “sont soumis au statut des travailleurs sur les droits et obligations”.

“Les décrets royaux de l’état d’alarme n’ont limité que le droit de parcourir les rues. Nous sommes dans un état de droit et cela signifie que les règles ne sont pas appliquées de manière arbitraire et que les droits ne sont pas violés sur la base de l’arbitrage”, un point.

Le représentant de l’AFE a rappelé que dans le domaine du sport et dans les catégories inférieures du football, les journées sont à temps partiel et cela influence l’application de ces dossiers.

“Le parti pris est l’un des combats que nous avons eu dans l’accord sur les femmes et là, ces émoluments, les avantages de l’État, seront très déséquilibrés. Ces travailleurs qui ont un salaire normal, ont des enfants, paient des impôts … et ils sont les de grands atouts des clubs “, a-t-il rappelé.

López a risqué que “ce pays ne sera pas en mesure de payer de nombreux ERTE qui sont envisagés” et a considéré que oui “la situation peut exister qu’il existe une approche de limitation des budgets des clubs”.

“Par exemple, un club a des difficultés économiques et ne veut pas assister à un ERTE et le gouvernement, en revanche, en tant qu’entreprise, peut établir une situation d’endettement basée sur l’aide”, a-t-il ajouté.

Il a également rappelé que “la FIFA et l’UEFA ont leur rôle au niveau international en ce qui concerne la concurrence et les règles de nature compétitive et organisationnelle, mais n’entrent pas dans l’évaluation des éléments du travail”.

Avant la reprise future de la compétition, le représentant de l’AFE a rappelé que le syndicat “était le premier à demander la suspension” pour préserver la santé et a assuré le contact avec la Liga et la Fédération. “Nous sommes ouverts à tout, toujours à l’écoute des athlètes qui veulent s’entraîner”, a-t-il ajouté.