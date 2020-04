L’AFE remercie l’accord entre la Liga et RFEF sur le retour de la compétition

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a remercié lundi le principe de l’accord conclu entre la Fédération royale espagnole de football (RFEF) et la Liga sur le retour à la compétition de football professionnel et le fonds d’aide, bien qu’il ait noté sa “surprise” pour n’ayant pas été convoqué à la réunion samedi dernier par le Conseil Supérieur des Sports (CSD).

20/04/2020 à 18h00

CEST

EFE

Par une déclaration, l’AFE a souligné que les “footballeurs” sont un “élément fondamental” de la discipline et, Bien qu’il n’ait pas été convoqué à la réunion, il a remercié “le principe de l’accord atteint et que les controverses et les combats stériles entre les institutions qui ne profitent pas au football espagnol dans la situation actuelle aient été parqués”.

Le syndicat a également réitéré son “engagement ferme à collaborer avec d’autres institutions dans la recherche de solutions à la situation actuelle et sa détermination à défendre tous ses membres”.

“L’Association a tenu, ces dernières semaines, plus d’une douzaine de rencontres avec d’autres organisations sportives, avec les capitaines et capitaines des clubs des différentes catégories de football espagnol, et a entamé une série de contacts avec différents groupes politiques, ainsi qu’avec des spécialistes de la santé et des pandémies, pour comprendre que cette question affecte l’ensemble de la société. De même, nous entretenons des contacts fréquents avec le ministère du Travail et de l’Economie sociale par le biais de l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail, et avec le ministère de la Santé, concernant les documents et textes soumis sous réserve d’interprétation par ces administrations “, a-t-il indiqué.

AFE Il a également souligné que la CSD, la Liga et la RFEF ont évalué “les propositions de santé” faites par le syndicat “pour garantir la santé lors du retour à la compétition et à l’entraînement., ainsi que les considérations juridiques et de travail exprimées pour sauvegarder les droits des travailleurs du football. “

“Du syndicat, nous voulons également nous rappeler le travail intense que nous faisons depuis des semaines avec LaLiga pour instrumentaliser la création du fonds économique pour les situations de vulnérabilité particulière des collègues masculins et féminins. Un fonds qui, de l’avis de ce syndicat, aurait dû Principaux récipiendaires des footballeurs des deuxième et deuxième divisions, ainsi que des footballeurs des première et deuxième divisions, dans des situations de vulnérabilité “, a-t-il souligné.

Dans le communiqué, l’AFE a également déclaré que son engagement vis-à-vis de ses affiliés est que le retour à la concurrence n’a lieu “qu’après autorisation expresse des autorités sanitaires et avec “pleines garanties pour protéger la santé” des athlètes.