L’AFE rencontre d’urgence les capitaines du premier

Hier, jeudi, une rencontre entre la Ligue et l’AFE a eu lieu où ils ont commencé à traiter des questions capitales concernant les salaires des footballeurs, le calendrier et le protocole de santé que le syndicat a clairement indiqué qu’il souhaitait transférer les joueurs. Au départ, l’idée était de le faire la semaine prochaine mais, vu l’ampleur des enjeux à discuter, l’AFE a évolué rapidement et ce sera cet après-midi qu’elle rencontrera les capitaines de première division. Ce sera demain quand je le ferai le matin avec la deuxième division correspondante. Sur le tableau trois questions capitales.

04/03/2020 à 12:39

CEST

Ramon Fuentes

1. L’impact économique estimé par LaLiga et les diminutions possibles du salaire des joueurs selon le scénario. La Ligue a proposé que dans le premier cas les joueurs assument 47% des pertes (451 des 956 millions), 46% si elle est à huis clos (140 des 303 millions) et 49% si elle est porte ouverte (77 sur 156 millions). L’AFE veut transférer ces scénarios aux capitaines, bien que selon ce que le journal SPORT semble avoir appris, ils ne sont prêts à assumer qu’entre 8% et 10% dans l’éventualité où la compétition ne reprendrait pas. 2. À propos des propositions de calendrier d’où AFE Au départ, ils comprennent qu’il est toujours soumis à ce que dictent les autorités sanitaires. Sécurité maximale pour ne mettre en danger la santé de personne si la compétition et l’entraînement commencent, ce dernier étant le plus important car ce serait la première étape. 3. À propos du protocole Santé que la ligue a fait et que le COPE a annoncé hier, l’AFE y travaille pour faire une série de propositions qui seront bientôt transférées aux employeurs

De plus, l’AFE a entamé une série de contacts avec les capitaines du Second B et la semaine prochaine, ils se débrouilleront avec la troisième division et le football féminin pour connaître leur situation. Le tout malgré le fait que le RFEF a reporté la proposition d’une réunion demandée par l’AFE pour savoir sur quel scénario le gouvernement fédéral travaille sur le calendrier, éventuellement ERTES, protocole sanitaire. Le RFEF a fait valoir qu’il se concentre actuellement sur l’aide aux clubs et qu’ils se réuniront lorsque cette urgence sanitaire sera surmontée.