L’AFE salue la suspension des premier et deuxième

L’Association des joueurs de football espagnols (AFE) a salué la suspension de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank pour protéger les joueurs contre la menace du coronavirus et a demandé que des mesures soient prises lors de la formation pour éviter la contagion, rapporte un communiqué.

03/12/2020

Le président de l’AFE, David Aganzoet le secrétaire général, Diego Rivas, a assisté ce jeudi à une réunion au siège de la Fédération royale espagnole de football (RFEF) à Las Rozas (Madrid) pour aborder la situation d’urgence sanitaire causée par l’expansion du coronavirus et ses conséquences sur le football espagnol.

Le syndicat a indiqué que, conformément à la volonté des footballeurs et aux mesures fixées par les autorités sanitaires, il a envoyé différents mémoires au Conseil supérieur du sport (CSD), à la RFEF et à la Liga demandant la suspension de tous les matches de toutes les catégories et divisions. , compétitions masculines et féminines.

Le mercredi 11 mars, l’AFE a reçu une lettre de la RFEF dans laquelle elle acceptait la proposition du syndicat et l’informait que son comité exécutif avait approuvé la suspension de tous les matches de football, masculins et féminins, non professionnels au niveau de l’Etat pendant deux semaines.

Ce jeudi, une autre lettre de la Liga est arrivée “dans laquelle la proposition faite par l’AFE mardi a également été acceptée, informant qu’elle a approuvé la suspension de tous les matches de football de première et deuxième division, au moins pour les deux prochains jours” .

“L’AFE s’est concentrée sur la réunion sur la protection maximale de la santé des footballeurs et de leur environnement personnel et professionnel. Par conséquent, nous considérons que des mesures préventives doivent être prises lors de l’entraînement”, a-t-il déclaré.

Pour cette raison, l’AFE a demandé à la Liga et à la RFEF de “limiter ou, dans tous les cas, suspendre les activités de travail en groupe” pour protéger les joueurs d’une éventuelle contagion par le coronavirus.