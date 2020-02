Lafragola étend l’Atletico San Lorenzo et consolide la primauté de United Health

CHIAIANO (NA). Sur le terrain de sport “Le Ciliege”, dans le grand match valable pour l’avant-dernier jour de la première phase de la Championnat FCS, victoire pour les dirigeants Healthcare United contreAtletico San Lorenzo. Un défi décidé par une magie des trente-cinq mètres de Lafragola, dans une course insolite jouée principalement dans la zone centrale du terrain.

TOP SAIN

Match joué en face à face dès les premières minutes par les deux équipes, mais malgré le rythme de course décidément élevé, les opportunités sont difficiles à saisir. Dans les 20 premières minutes du match qui ont suivi la première moitié du match, Sanità United tente de débloquer le match en se déversant dans la moitié de l’Atletico San Lorenzo. Le forçage suffocant des garçons de M. Capuozzo conduit à la première occasion concrète de Parisi, qui à 66 ‘en acrobatie ne touche pas la cible. 60 ”plus tard, le score change, une véritable perle de Lafragola qui de 35 mètres avec un lob dépasse Di Pede. Le but galvanise les invités qui touchent le doublé à 71 ‘avec un tir de Signorelli dans la surface de réparation, le ballon paradant sur le côté. Plus rien ne se passe dans les minutes qui suivent, au coup de sifflet final de Sanità United qui célèbre le record juste un jour après la fin du championnat. Maintenant, une égalité sera suffisante dans le grand match du prochain tour contre Scampia deuxième au classement.

Atletico San Lorenzo-Sanità United 0-1

Atletico San Lorenzo: Di Pede, Soria, Campanile, Brancaccio (17’st Barretta – 34’st Falco), Forte, Mollica, Aruta, Ferraro, Bozza, Calignano, Palmieri. Disponible: Benkhantache, Simonetti, Ruvo, Mazzocca, Mandato. Entraîneur: Calabrese.

United Healthcare: Annunziata, Cuomo Ciro (33’st Cuomo Ferdinando), Agrillo, Avolio, Parisi (29’st Calise Vincenzo), Del Giudice (27’st Imperatrice), Signorelli, Borghese, Lafragola, Zagarola (15’st Calise Antonio), Spezzaferro (27e Mazzarella). Disponible: Pezzullo. Entraîneur: Capuozzo.

marqueurs: 22’st Lafragola (S).

ammonites: Aruta, Campanile, Brancaccio, Soria (A), Spezzaferro, Calise Antonio (S).

notes: Coins 0-1. Récupération: 1’pt; 4’st. Spectateurs: environ 30.