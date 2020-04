L’âge et le salaire monstre: qui veut vraiment Cavani? | Primapagina

Tout le monde le veut, personne ne le prend. Du moins pour le moment. Commençons par une certitude, a déclaré Edinson Cavani à la proposition de renouvellement du contrat expirant le 30 juin et la saison prochaine il ne jouera pas au Paris Saint-Germain, sur ce que sera sa prochaine aventure il y a de nombreux doutes. Des appels sont venus de sa partie du monde à son agent, Brésil, Argentine, États-Unis, Japon, Uruguay, Italie, Angleterre et Espagne, cependant, aucun club ne s’est suffisamment approché pour dire “il est en pole position”. L’Atletico Madrid avait essayé en janvier dernier, mais sur la plus belle chose, l’accord s’était estompé. Blâmer l’entourage du Matador, accusé par le président des colchoneros Enrique Cerezo d’en exiger trop: “La relation que certains joueurs entretiennent avec leurs agents et leurs proches est honteuse. Le marché est maintenant gonflé, mais nous ne sommes pas ici pour nous faire voler. “

QUELLE DEMANDE! – A ce jour, un flashback n’est pas à exclure mais il est difficile de penser que la fracture peut se recomposer. Simeone aime Cavani, mais ce n’est pas la seule alternative à l’attaque, surtout avec certains personnages. Monsieur 200 buts en 301 matchs avec le maillot du PSG est celui qui sait marquer aussi peu que 9 au monde, pour cela il demande un engagement des meilleurs joueurs, en ligne avec ce qu’il perçoit à Paris: environ 10 millions net par saison. Une demande qui, pour des raisons budgétaires, supprime une grande partie des prétendants, du FC Tokyo à l’Inter Miami, de Flamengo à Boca Juniors, et complique un transfert en Italie, où il y a Napoli qui n’a jamais a nié le désir de le revoir sous le maillot bleu (pas de confirmation cependant sur Milan et la Juventus).

HORS TEMPS – Le salaire de Cavani est surtout viable en Premier League, mais quelle équipe, en temps de crise, est prête à investir au moins 18 millions d’euros par an pour un 33 ans? Le football va dans une nouvelle direction, faite de la maîtrise des coûts et de l’amélioration de ceux qui sont déjà là, les demandes de l’Uruguayen et de sa cour des miracles risquent d’être anachroniques.