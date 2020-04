L’agent d’Achraf Hakimi dément les rumeurs selon lesquelles il aurait signé un nouveau contrat avec le Real Madrid

Malgré de nombreux médias, dont Fabrizio Romano, déclarant que le contrat d’Achraf avait été prolongé par le Real Madrid, son agent a réfuté ces allégations.

«Il n’y a aucune base du tout. Son contrat au Real Madrid est toujours le même que celui que nous avons négocié en 2017. Nous devons attendre. Après cette misère, nous allons nous asseoir avec le Real Madrid et le BVB », a-t-il déclaré à Goal / SPOX.

Plus que probable, le Marocain reviendra au Real Madrid cet été, mais aura besoin de garanties sur le temps de jeu de Zinedine Zidane. Après deux ans à Dortmund, Achraf s’est révélé être l’un des meilleurs jeunes arrières droit du monde et ne veut pas freiner sa progression avec le PSG, Chelsea et d’autres grands clubs intéressés par ses services.