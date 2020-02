L’agent de Bale verse de l’eau froide sur lui pour retourner aux Spurs

Date de publication: Lundi 3 février 2020 12:32

L’agent de Gareth Bale, Jonathan Barnett, dit qu’il ne pense pas que son client reviendra jamais à Tottenham.

La gauche internationale du Pays de Galles Éperons pour le Real Madrid en 2013 pour un record du monde de 85 millions de livres sterling.

Mais il n’y a pas eu de fenêtre de transfert ces dernières années sans qu’il soit lié à un retour dans le nord de Londres.

Barnett, qui a souvent défendu Balle en public après les récentes difficultés dans la capitale espagnole, affirme qu’un retour aux Spurs est peu probable.

Interrogé pour savoir si cela se produira, il a déclaré à talkSPORT: «Je ne pense pas, non. Il est dans une position très chanceuse.

«Quand son contrat sera terminé, j’espère qu’il s’asseyera avec moi et sa famille et décidera ce qu’il veut faire.

«Gareth est très heureux là-bas.

“Et soyons réalistes, pour la plupart des clubs, il est hors de leur ligue, financièrement.

«Il est bien beau de dire:« Allez et renoncez à cet argent et allez jouer ailleurs », mais ce n’est pas une question d’argent. Il s’agit de son style de vie et de ses enfants, qui ont grandi à Madrid. »

Il y a eu à nouveau de fortes spéculations le mois dernier, des informations suggérant que les deux clubs étaient en dialogue et que Daniel Levy s’est rendu à Madrid pour des entretiens.

Alors que le président des Spurs était peut-être dans la capitale espagnole, il n’y avait aucune vérité dans le club de Premier League visant Bale en janvier.

“Non. Il peut avoir [visited Madrid], ce n’est pas à moi de dire s’il l’a fait ou non », a déclaré Barnett.

«Beaucoup a été dit par des gens qui ne savent rien de ce qui se passe. Vous obtenez des articles de personnes qui n’ont absolument aucune idée de quoi ils parlent. »

L’avenir de Bale est soumis à des spéculations constantes depuis le retour de Zinedine Zidane au club et le joueur de 30 ans s’est rendu en Chine pendant le mercato d’été avant qu’un mouvement ne s’effondre à la 11e heure.

Il a eu une relation difficile avec les fans et a été exclu du derby de Madrid cette semaine pour des raisons tactiques.

Barnett insiste sur le fait que Bale est heureux en Espagne et veut voir son contrat au Bernabeu.

“Gareth pense qu’il y a encore un avenir pour lui”, a-t-il ajouté. «Il a encore deux ans et demi là-bas, il a une femme et trois enfants qui sont heureux.

«Il est toujours une partie très importante du Real Madrid. Les seules personnes qui savent ce qui se passe sont Zinedine Zidane, Gareth et le président du Real Madrid. Ils savent ce qui se passe. »