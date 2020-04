L’agent de Fabian Ruiz révèle l’intérêt du Real Madrid

Le milieu de terrain de Naples Fabian Ruiz est sur le radar du Real Madrid depuis un certain temps. Le joueur espagnol a été impressionnant à la fois pour Napoli et pour l’équipe nationale espagnole au cours des deux dernières années et Los Blancos seraient intéressés par sa signature.

L’agent de Fabian, Alvaro Blanco, a reconnu l’intérêt de Madrid pour une interview avec Canal Sur Radio ce vendredi soir.

“Real Madrid? Il est clair qu’il y a beaucoup de grands clubs qui se sont renseignés sur lui, il joue à un haut niveau depuis trois saisons. C’est vrai qu’ils [Real Madrid] ont montré leur intérêt, nous en avons parlé à Napoli mais pour le moment il doit se concentrer sur sa propre équipe. Nous verrons ce qui se passera en été », a déclaré Blanco.

Fabian Ruiz et Eduardo Camavinga semblent être les principaux candidats du Real Madrid pour améliorer la ligne de milieu de terrain, bien qu’il s’agisse de joueurs différents. Alors que Camavinga pourrait jouer en tant que remplaçant de Casemiro, Ruiz est un milieu de terrain purement central qui prospère lorsqu’il est plus près de la surface offensivement.

Dans l’ensemble, les deux joueurs auraient beaucoup de sens pour le Real Madrid compte tenu du déclin de Modric, mais il semble que l’entraîneur Zinedine Zidane et le reste du conseil d’administration auront une décision difficile à prendre lorsque le marché des transferts s’ouvrira.