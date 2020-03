L’agent de Paul Pogba Mino Raiola promet un “ grand joueur ” du Real Madrid

Le verrouillage du football ne serait pas le même sans une histoire quotidienne de Paul Pogba et aujourd’hui, c’est au tour de son agent Mino Raiola de garder le ballon.

Raiola a de nouveau remué le pot, parlant au point de vente espagnol Marca de Pogba et de ses plans pour “amener un grand joueur au Real Madrid” cet été.

Bien sûr, cela ne signifie pas nécessairement Paul Pogba. Raiola est désormais par exemple officiellement l’agent d’Erling Haaland et sa clientèle comprend également les goûts de Milan Gigi Donnarumma, Napoli Lorenzo Insigne et PSG Marco Verratti.

Mais comme Haaland n’est au Borussia Dortmund que depuis quelques mois et qu’aucun des Italiens ne semble avoir le bon profil pour Los Blancos, Pogba est presque sans aucun doute le joueur auquel il fait référence.

Raiola était timide lorsqu’on l’interrogeait directement sur le Français.

“Paul traverse une période difficile, mais pour être clair – car en Angleterre, ils sont très sensibles – Pogba se concentre pour qu’il puisse avoir une excellente fin de saison avec Manchester United”, a déclaré l’agent.

“Il veut réintégrer l’équipe et terminer la saison en beauté et United pourra atteindre la Ligue des champions.”

«Vous ne pouvez pas dire ce qui va se passer. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, le club et l’équipe comptent et nous verrons ce qui peut arriver. Il y avait un grand intérêt, mais ce n’était pas possible. L’année dernière ne compte plus. On verra ce qu’il se passe.’

Le point de vue en Espagne semble certainement être qu’en dépit des informations en Angleterre selon lesquelles le joueur de 27 ans est désormais plus enclin à rester à Old Trafford, rien n’a changé et qu’il est toujours déterminé à quitter cet été.

“Après des mois, le souhait de Pogba n’a pas changé”, affirme Marca.

“Il ne s’est jamais déclaré par contumace, ni n’a refusé de jouer, mais il a dit aux dirigeants de Manchester United qu’il voulait partir et ne cache pas que sa destination préférée est le Real Madrid.”

«L’été dernier, le joueur de Manchester United, toujours immobile, a clairement exprimé son désir [to join Madrid]. Des négociations existaient, mais le Real Madrid n’a jamais franchi la dernière étape »

«Le salaire du joueur, mais surtout l’absence de transferts importants de joueurs de [Real Madrid] l’été dernier, a été le principal obstacle que le champion du monde a rencontré pour réaliser son rêve de jouer pour le Real Madrid. »

Pendant que le football est verrouillé, essayez votre quiz ci-dessous qui teste vos connaissances sur les moments où Manchester United ou ses joueurs ont été interdits, bombardés ou empêchés de jouer.