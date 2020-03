L’agent de Pogba et Woodward dans un «dialogue de toutes sortes»

Date de publication: mercredi 25 mars 2020 17h00

Le vice-président exécutif de Manchester United, Ed Woodward, est en dialogue avec Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, selon Sky Sports.

Il y a eu des rumeurs selon lesquelles les deux parties cherchent à se séparer, bien que les rapports de cette semaine suggèrent que Unis sont «optimistes» que le Français restera, en grande partie parce que personne ne peut se permettre son prix et son salaire.

Raiola est bien sûr l’agent qui a emmené Erling Haaland au Borussia Dortmund au lieu de United, mais James Cooper de Sky Sports affirme que Woodward et le super-agent restent cordiaux.

“Il a été suggéré ailleurs qu’il y avait un récent dégel dans les relations entre United et Raiola, mais je crois comprendre que bien que la relation ait subi de nombreuses tensions, il y a toujours eu un dialogue de toutes sortes entre les deux parties.

«Inévitablement, certaines de ces conversations ont pu être de nature très directe. Dans le cas de Paul Pogba, nous parlons d’un joueur que Manchester United a battu le record du monde des transferts et, sans doute, ils n’ont pas vu cet argent systématiquement remboursé dans ses performances, mais Raiola et Ed Woodward parlent et parlent. »

