L’agent de Trincao explique pourquoi Barcelone a capturé la star de Braga en janvier

L’agent de Francisco Trincao, Bruno Carvalho Santos, a déclaré que Barcelone suivait le jeune attaquant depuis 2018 mais avait décidé de le signer en janvier après que sa forme ait “explosé” pour Braga.

Les géants catalans ont confirmé en janvier que le jeune de 20 ans emménagerait au Camp Nou en juillet pour un contrat de cinq ans d’une valeur de 31 millions d’euros et disposerait d’une clause de libération de 500 millions d’euros.

Carvalho Santos a déclaré que Barcelone regardait Trincao depuis un certain temps et n’était pas le seul club intéressé par le jeune.

«Après la Coupe d’Europe U19 en 2018, où Trincão était le meilleur attaquant et le Portugal a gagné contre l’Italie, j’ai eu une réunion avec la structure technique du Barça. Depuis lors, le Barça a commencé à le suivre de plus près. Ils l’ont observé à chaque match », a-t-il déclaré.

«Puis, entre décembre et janvier de cette saison, il a littéralement explosé et le Barça a décidé de le signer immédiatement. Ils ont battu tous les autres clubs qui s’intéressaient à lui. »

Source | sport

Le joueur de 20 ans était en grande forme pour Braga avant l’arrêt de la saison 2019-2020 en raison de la pandémie actuelle de coronavirus.

Trincao a inscrit son premier but de la saison en décembre lors de la victoire en Ligue Europa contre le Slovan Bratislava et a marqué six fois lors de ses 13 prochains matchs avec le club.