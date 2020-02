L’agent réitère son potentiel pour le retour de la star de Chelsea en Serie A

Date de publication: dimanche 9 février 2020 17h09

Jorginho’s l’agent Joao Santos a réitéré sa conviction que son client pouvait quitter le Chelsea cet été, mais insiste sur le fait que sa «priorité» est de rester à Stamford Bridge.

Sa première saison en Angleterre s’est avérée être une épreuve, avec de nombreux problèmes du règne de Sarri placés carrément sur les épaules du milieu de terrain.

Jorginho s’est considérablement amélioré cette saison, après une première saison d’essais sous la direction de Maurizio Sarri, et joue désormais un rôle central dans l’équipe dirigée par Frank Lampard.

Plus tôt cette semaine, il a suggéré que son client pourrait à nouveau bouger cet été, laissant entendre que la Juventus gérée par Sarri pourrait être intéressée par un accord.

Ces commentaires ont provoqué une certaine agitation, et il a maintenant proposé de clarifier la position.

“Tout peut arriver sur le marché des transferts”, a-t-il déclaré à Tutto Juve, via Sport Witness.

“Le” pourquoi pas? “Signifie que Jorginho a un contrat de trois ans avec Chelsea, la priorité est clairement de rester ici, mais nous pourrions également envisager de quitter le club en juillet.

«Et si cette hypothèse se réalisait, nous serions prêts à évaluer les différentes propositions qui viendront d’Italie, de France, d’Angleterre. Pourquoi la Juventus ne serait-elle pas possible?

«C’est l’équipe la plus importante d’Italie, celle qui a gagné le plus ces dernières années. Nous ne dirions pas non aux Bianconeri. »

Les rumeurs liant Jorginho à un déménagement à la Juventus ne sont pas nouvelles, la présence de Sarri chez les géants italiens en faisant quelque chose d’inévitable.

“C’est normal parce que Sarri était l’entraîneur de Jorge à Naples et à Chelsea”, a ajouté Sousa.

«Au cours de ces quatre années, il a joué un rôle fondamental dans son jeu, il connaît très bien les mécanismes, et c’est pourquoi ils en parlent.

«Si la Juventus – qui possède une équipe très importante – en avait besoin et que Chelsea serait disponible à la vente, nous pourrions certainement évaluer leur proposition.

“Et puis ce serait aux entreprises de trouver l’accord.”