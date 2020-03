L’agent répond à la suggestion d’un attaquant international pourrait rejoindre les Rangers – HITC

Les Rangers sont liés à Mohamed Buya Turay





L’agent de Mohamed Buya Turay a répondu à une suggestion que son joueur pourrait rejoindre les Rangers cet été, rapporte Expressen.

La suspension actuelle du Covid-19 a suscité de nombreuses discussions avant l’été.

Le Daily Record a produit une pièce suggérant que cinq joueurs des Rangers pourraient cibler cet été. Parmi eux, l’attaquante de Sint-Truiden Buya Turay.

Répondant à cette suggestion, son agent Numukeh Tunkara dit qu’il y a eu beaucoup d’intérêt pour le joueur suite à un excellent sort en Suède.

«Il est difficile de commenter les rumeurs et les spéculations. Actuellement, il appartient à Saint-Trond », a-t-il expliqué.

«Il y a eu beaucoup d’intérêt de la part de nombreux clubs. L’intérêt est énorme et tout le monde sait que Buya Turay est une joueuse fantastique qui travaille dur. »

“Il y a beaucoup de clubs qui y sont allés, mais nous verrons ce qui se passera cet été, mais en ce moment, la situation est délicate en général compte tenu du virus corona qui a gravement touché le monde et le football.”

Qui est Mohamed Buya Turay?

L’international sierra-léonais a 25 ans et a passé les premières étapes de sa carrière chez des ménés suédois tels que la Juventus IF, Vasteras SK et AFC Eskilstuna.

Mais après avoir déménagé en Belgique avec Sint-Truiden, il s’est démarqué lors d’un prêt en Suède avec le club de haut niveau Djurgardens. Il a marqué 15 buts en 29 matchs de championnat en 2019.

Avec un bon mouvement et un bon rythme, il est pressenti pour un mouvement plus important.

Les Rangers devraient-ils le remplacer?

Les Rangers pourraient bien perdre Alfredo Morelos cet été. Avec Jermain Defoe vieillissant également, un nouvel attaquant pourrait être une priorité absolue pour l’équipe de Steven Gerrard.

Morelos est arrivé comme un parent inconnu et s’est rapidement avéré être une bonne affaire.

Buya Turay pourrait être un autre joyau potentiel pour les challengers du titre de la Premiership écossaise et au pire un pari bon marché.

