L’ailier brésilien de 150 millions d’euros Tete révèle son objectif de transfert pour Liverpool et Man Utd

Date de publication: jeudi 16 avril 2020

L’ailier du Shakhtar Donetsk, Tete, a admis qu’il rêve d’obtenir un futur transfert en Premier League et dit qu’il aimerait jouer pour Manchester United ou Liverpool.

Le Brésilien de 20 ans a fait forte impression en Premier Liga ukrainienne, ayant marqué neuf buts et récolté sept passes décisives en 36 matches, dont un en Ligue des champions.

Cette forme a conduit à une spéculation inévitable suggérant qu’il est surveillé par certains des grands dépensiers d’Europe et l’ancienne star de Gremio admet qu’il espère suivre les traces de personnes comme Fernandinho, Douglas Costa et Willian en devenant brésiliens pour utiliser un sort au Shakhtar comme tremplin pour des choses plus grandes et meilleures.

“Trois clubs font partie de mon rêve en Europe: Barcelone, Manchester United et Liverpool”, a-t-il déclaré. Esporte Interativo. «Des clubs gigantesques avec des managers fantastiques et un nombre incroyable de trophées.

En tant que joueur, je rêve de remporter des titres importants et ces clubs sont des options incroyables pour y parvenir. Je sais que United et Liverpool sont rivaux. Mais, si le moment de choisir l’un d’entre eux arrivait, je devrais choisir judicieusement. »

Il a ajouté: «La Premier League est une compétition extraordinaire, le jeu se joue à un rythme soutenu, il y a beaucoup de grands managers et de grands clubs.

“Je sens que les joueurs ont plus de liberté créative là-bas.”

Cependant, tout accord pour Tete ne sera pas bon marché, l’accord avec l’ailier au Shakhtar ayant une clause de sortie de 150 millions d’euros (130 millions de livres sterling).

L’ailier a sept apparitions pour le Brésil U20, mais n’a pas encore été plafonné au niveau international.

