L’ailier ciblé de Liverpool qui pourrait coûter 81 millions de livres sterling, ils le veulent depuis trois ans – HITC

Liverpool serait féru de Ferran Torres de Valence.

Selon The Mirror, Liverpool est en course pour signer l’ailier de Valence Ferran Torres – mais face à la concurrence des géants espagnols de Barcelone et du Real Madrid.

On prétend que les Reds suivent Torres depuis ses débuts à Valence en 2017, et ils envisagent maintenant de faire un pas pour l’Espagnol.

Cependant, Liverpool serait conscient que Barcelone et le Real Madrid veulent aussi Torres, ils devront donc agir rapidement pour avoir une chance de gagner sa course.

Le rapport note que Torres pourrait avoir une clause de libération de 90 millions d’euros (81 millions de livres sterling) dans son accord, et Valence essaie de l’attacher à un nouvel accord.

Torres est hors contrat en 2021, ce qui signifie que Valence sera sous pression pour vendre d’ici janvier 2021, et Liverpool pourrait espérer en profiter.

Le joueur de 20 ans a accumulé six buts et sept passes décisives cette saison, montrant une grande qualité et un potentiel pour devenir une star dans les années à venir.

Étant donné que Torres peut jouer sur l’un ou l’autre des flancs, il correspond au projet de loi comme une signature de Liverpool, avec les Reds sous pression pour conclure un accord étant donné l’intérêt rival pour lui.

