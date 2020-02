L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman change d’agent en tenue utilisée par les stars de l’EPL.

Selon le Daily MaiI, la star du Bayern Munich, Kingsley Coman, a transféré sa représentation à l’agence britannique de talents Colossal Sports Management.

Représentant des talents de Premier League de premier plan comme Raheem Sterling de Manchester City et Alex Oxlade-Chamberlain PD Liverpool, le CSM a une grande empreinte avec les clubs anglais.

L’ailier français a apparemment été à Munich pour toujours, mais n’a toujours que 23 ans, alors qu’il a remporté un grand succès pour le club et le pays. Ses talents seraient probablement très recherchés s’il était disponible. Transfermarkt estime la valeur de marché de Coman à plus de 60 millions d’euros, malgré son historique de blessures.

Le contrat de Coman avec le Bayern le lie au club jusqu’en 2023, mais pourrait-il se fatiguer de toutes les spéculations autour de Leroy Sané? Cette spéculation pourrait conduire certains à considérer cette décision comme une préparation à faire ses courses dans la fenêtre de transfert d’été afin de commencer un nouveau chapitre de la Premier League.

Espérons toutefois qu’il ne s’agit que d’un changement de représentation préférentiel et non d’une indication d’un malheur plus profond à Munich. L’équipe a certainement besoin de son talent et de sa profondeur, quelle que soit la fin de la saga Sané.