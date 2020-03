L’ailier international commente la hache d’Everton – HITC

Everton a autorisé Ryan Hedges à quitter le club en 2010.

L’ailier d’Aberdeen Ryan Hedges a déclaré à l’Echo de Liverpool qu’être libéré par Everton était “la pire chose” à l’époque.

Hedges, 24 ans, a commencé sa carrière avec Everton ayant rejoint le club en 2003, après avoir fréquenté une école du nord du Pays de Galles – la même école que l’ancien as d’Everton, Gary Speed.

L’ailier a passé sept ans avec Everton avant d’être libéré à l’adolescence, et il a dû se rendre à Flint Town United pour reprendre sa carrière.

Swansea l’a débarqué en 2013, et après avoir passé deux ans avec Barnsley, Hedges a terminé son séjour dans le football anglais en se rendant à Aberdeen l’été dernier.

Hedges a bien réussi avec quatre buts et huit passes décisives cette saison, et compte maintenant trois sélections pour l’équipe nationale galloise après avoir impressionné en Écosse.

Maintenant, Hedges a regardé en arrière sur sa carrière, et a admis que la hache par Everton n’était «pas agréable» et «la pire chose», mais a trouvé la force de rebondir.

Hedges a admis que les points faibles l’ont rendu plus résilient, et même s’il ne reviendra jamais au niveau d’Everton en Premier League, il est déterminé à travailler dur et à s’améliorer, avec une forme de vengeance peut-être à l’esprit.

«Ce n’est pas agréable d’avoir un revers. Quand je repense, avoir 15 ans et être libéré par Everton a probablement été la pire chose qui soit arrivée dans ma vie », a déclaré Hedges. “Mais vous devez rebondir et sortir de l’autre côté.”

«Avec le recul, vous avez en quelque sorte besoin de ces points faibles pour vous faire réaliser ce pour quoi vous voulez travailler. Parfois, vous devez voir jusqu’où vous êtes arrivé et être satisfait de vos progrès, mais vous devez continuer à regarder vers l’avant et à travailler dur et à essayer de vous améliorer », a-t-il ajouté.

