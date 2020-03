L’ailier monégasque Gelson Martins condamné à six mois d’interdiction pour conduite violente

NIMES, FRANCE – 01 février: Gelson Martins # 11 de Monaco réagit après une occasion manquée lors de la Nimes V Monaco, Ligue 1 française, match de saison régulière au Stade des Costières le 1er février 2020, Nîmes, France (Photo de Tim Clayton / Corbis via .)

L’ailier monégasque Gelson Martins a été banni pendant six mois après plusieurs altercations avec un arbitre lors du récent match de Monaco avec Nîmes. L’international portugais a été sévèrement puni par les autorités françaises et fait face à une discipline interne de Monaco.

Interdiction prolongée

L’ailier portugais Gelson Martins est banni du football depuis six mois. L’ailier a poussé l’arbitre Mikael Lesage à deux reprises avant d’être expulsé contre Nîmes.

Le joueur de 24 ans s’est vu infliger une sévère sanction des autorités françaises de football pour son comportement violent envers l’officiel. L’ailier manquera le reste de cette saison et le début de la saison 2020/21.

Monaco a condamné les agissements de l’attaquant mais estime également que l’interdiction accordée à l’international portugais est sévère. Dans un communiqué publié sur son site Internet, Monaco a déclaré: «L’AS Monaco prend note de la décision du comité de discipline de la LFP de sanctionner Gelson Martins d’une suspension de 6 mois à compter du 6 février, une sanction très lourde.»

“Le club condamne une fois de plus le comportement injustifiable de son attaquant, mais regrette également la durée excessive de cette suspension, pour un joueur qui n’a jamais purgé une interdiction disciplinaire en plus de 200 matchs au plus haut niveau.”

En plus de son interdiction, Martins encourt également des sanctions potentielles de la part de Monaco en raison de clauses de son contrat.

La place de Martins dans l’équipe du Portugal est en doute

La punition de Martins par la LFP a mis fin à sa saison et le manque de temps de jeu d’ici à l’été risque d’entraver sa place dans l’équipe du Portugal pour l’Euro 2020.

L’ailier est un habitué de l’équipe du Portugal depuis plusieurs saisons, mais le manque de temps de jeu pourrait signifier que le manager Fernando Santos regarde ailleurs. Avec de nombreuses options disponibles pour Santos, le comportement de Martins peut lui avoir coûté sa place dans l’équipe. L’ailier manquera probablement l’occasion d’aider le Portugal à défendre son titre.

