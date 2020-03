L’Ajax a appelé ses fans pour célébrer le 120e anniversaire du club depuis son domicile »Football Press

Mercredi 18 mars 2020

Le géant d’Amsterdam a célébré une année de plus en tant qu’institution et a recommandé aux fans de rester chez eux à cause du coronavirus. De plus, les référents et anciens joueurs de l’équipe hollandaise ont adressé leurs voeux de bonne volonté au club à l’occasion de ce nouvel anniversaire.

Le 18 mars 1900, une des équipes les plus importantes des Pays-Bas et des pionniers du football mondial dans les années 1970 a été fondée: l’Ajax. La distribution d’Amsterdam a profité de l’envoi d’un message à tous ses fans pour qu’ils restent à la maison pour célébrer une année de plus du club.

Quadruple champion des champions (1971, 1972, 1973, 1995), berceau de footballeurs qui ont marqué le football tels que Johan Cruyff, Patrick Kluivert, Edwin Van der Sar, Marc Overmars, entre autres, a célébré la deuxième décennie de son siècle en où il enregistre 34 titres nationaux et 10 titres internationaux.

Avec son stade nommé d’après la légende des tulipes des années 1970, l’Ajax était de retour en orbite planétaire avec des joueurs tels que Van de Beek, Frenkie de Jong, Hakim Ziyech, Dusan Tadic et d’autres. connu comme Klass Jan Huntelaar, Ryan Babel et Daley Blind.

Le récent demi-finaliste de la Ligue des champions de la saison 2018-19 mène l’Eredivisie après 25 rencontres disputées, également touchées par le coronavirus comme tout le vieux continent.

Célébrez # Ajax120YRS à la maison!

👨🏼‍🍳🧺🧼🍝🤸‍♀🤹🎻🎮🪒🛁🛌

⓵ Mettez votre chemise Ajax préférée

Montrez ce que vous faites et faites une photo / vidéo

⓷ Partagez-le avec #StayHomeWithAjax

🎉 Le message avec le plus de likes remporte un maillot Ajax! pic.twitter.com/xUH5TWfERF

– AFC Ajax (@AFCAjax) 18 mars 2020

# Ajax120YRS ✘ Notre capitaine! ♥ ️

Enseignez-leur les jeunes, la voie Ajax – 𝘉𝘺 𝘋𝘶𝘴𝘢𝘯 𝘛𝘢𝘥𝘪𝘤. Stay # StayHomeWithAjax pic.twitter.com/AhymTBT8R9

– AFC Ajax (@AFCAjax) 18 mars 2020

🥳 Joyeux 1⃣2⃣0⃣e anniversaire à @AFCAjax! # Ajax120YRS pic.twitter.com/n67pYtDKNB

– Johan Cruyff (@JohanCruyff) 18 mars 2020

# Ajax120YRS 🤍 ♥ ️🤍 @ AFCAjax m’a donné des chances et des opportunités en tant que joueur et en tant que personne. Fiers de faire partie de ce grand club historique parmi tous ces joueurs fantastiques! pic.twitter.com/1mMCV1e6wb

– Edwin van der Sar (@ vdsar1970) 18 mars 2020

Félicitations @AFCAjax ❌❌❌ # Ajax120YRS pic.twitter.com/pZiWiKlIIs

– Rafael van der Vaart (@rafvdvaart) 18 mars 2020

# Ajax120YRS ✘ #WallpaperWednesday

Vous en voulez plus et plus? 📱

⇨ https://t.co/aC9v0vdvyE pic.twitter.com/rGq1RbtTAy

– AFC Ajax (@AFCAjax) 18 mars 2020

