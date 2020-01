L’Ajax de Hollande n’est pas conforme et vient maintenant à la charge de Jorge Carrascal

Les bonnes performances de Jorge Carrascal au départ du Pré-Olympique U-23 de Colombie, ils devaient parler partout dans le monde.

Le Colombien a marqué deux buts dans les deux premières présentations de sa sélection et rapidement son nom a commencé à sonner dans divers clubs.

Selon le journal colombien AS, l’un des intéressés par le joueur de River n’est ni plus ni moins que le joueur Ajax de Hollande, l’une des équipes les plus importantes au monde.

Le club néerlandais, qui avait déjà engagé des Argentins Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez et Lisandro Magallán, suit de près les pas de Carrascal, qui n’a que 21 ans et une poignée de matchs dans le premier millionnaire.

Si Ajax le veut, il devra débourser environ 20 millions d’euros pour payer sa clause de résiliation pour 90% du pass. Le prendront-ils?