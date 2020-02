L’Ajax officialise la signature de Ziyech par Chelsea sur plus de 40 m

L’Ajax a officialisé ce jeudi le traspaso du joueur de football Hakim Ziyech à Chelsea l’été prochain pour 40 millions d’euros plus quatre variables, a indiqué le club dans un communiqué.

«Encore cinq mois de magie à Amsterdam. Notre sorcier jouera la saison prochaine à Chelsea & rdquor ;, a posté le compte officiel de l’Ajax sur Twitter avec une photo du dos du Marocain.

Les Britanniques ont tenté de fermer l’opération sur le marché d’hiver, mais le club néerlandais a maintenu sa politique de ne pas laisser ses joueurs les plus décisifs partir en mi-saison.

Ziyech, 26 ans, s’est formé à l’école de Heereenveen et a traversé Twente avant de signer à l’été 2016 pour l’Ajax, qui a payé 11 millions d’euros. Il s’agit du troisième vente la plus chère du club néerlandais, après ceux de De Jong et De Ligt l’été dernier.

Il a été choisi comme le meilleur footballeur de l’année aux Pays-Bas lors de la saison 2017/18 et a brillé avec sa propre lumière lors de la tournée de l’équipe d’Amsterdam en Ligue des champions la saison dernière, lorsqu’il a éliminé la Juventus et le Real Madrid.

Des clubs comme Séville ou les Roms italiens ont tenté de le signer l’été dernier sans succès. Dans la saison en cours, il compte 30 matchs officiels, huit buts et 21 passes décisives.