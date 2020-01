LaLiga convoquera des élections à la vice-présidence de la Première Division

Le départ de Clemente Villaverde de la direction de l’Atlético de Madrid ne laisse pas seulement un vacant dans l’équipe rojiblanco aussi à la vice-présidence de LaLiga. Parce que Clemente Villaverde occupait jusqu’à présent la vice-présidence de la première division au sein de la commission déléguée des employeurs. Poste occupé depuis mai 2013. Le dernier mandat a été renouvelé en juillet 2018 jusqu’à la fin de cette saison.

Organisation dont la vice-présidence du Second montre Victor Manuel Martín Ortega. Le Real Madrid, Barcelone, Betis, Levante, Valence et Villarreal sont les six clubs First Members actuellement au sein du comité des délégués. La Corogne, Cadix, Las Palmas, Alcorcón, Lugo et Almería sont les clubs de la deuxième division.

Maintenant La Liga doit convoquer des élections pour cette vice-présidence dont les fonctions, entre autres, consistent à représenter l’employeur et à détenir les pouvoirs du président en cas d’absence, de maladie ou de délégation expresse de celui-ci.

EXIGENCES ET PROCÉDURE

Il est nécessaire d’ouvrir un délai de soumission des candidatures qui sera ouvert pendant dix jours, tel qu’établi par le Règlement de la Société des Nations. Plus précisément jusqu’à 20 heures le dernier jour. Pour être candidat, conformément au règlement, Vous devez être majeur, ne purger aucune peine, vous ne pouvez être membre d’aucune fédération ou ligue à l’exception de la RFEF et être proposé à cette vice-présidence par certains des clubs de la catégorie la plus élevée.

Ce délai a été respecté, le directeur juridique doit vérifier que les demandes sont légales et répondent aux exigences; pour lequel il dispose de deux jours à compter de la date limite pour les soumettre. C’est à ce moment que le directeur juridique doit communiquer les candidatures à tous les clubs de première division.

S’il y a plus d’une candidature, ce sera le directeur juridique qui informera les clubs du jour et de l’heure du vote au siège de LaLiga. Celui qui aura le plus de votes sera élu et en cas d’égalité, le candidat représentant le plus ancien club ou SAD sera désigné, selon les données contenues dans le RFEF.