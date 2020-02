LaLiga et la RFEF sont accusées de déloyauté dans le procès du parti M

LaLiga a accusé la Fédération de Football (RFEF) de comportement déloyal et obstructionniste et a demandé une sanction à ce dernier lors du procès pour le différend d’un match de Ligue aux Etats-Unis, dans lequel le second a fait valoir que cette allégation “Ce n’est pas raisonnable et est contraire à toutes les réglementations.”

Le procès, qui s’est déroulé au tribunal de commerce numéro 12 de Madrid, a été jugé pour condamnation après environ trois heures et demie au cours desquelles les parties ont réitéré la position occupée depuis que la Liga a prétendu que Gérone-Barcelone la saison dernière serait jouée. à Miami et après ne pas l’avoir Il a essayé la même chose cette saison avec Villarreal-Atlético de Madrid, également sans succès.

Outre le choc de la partie en dehors de l’Espagne, qui apparaît comme possible dans un contrat que LaLiga a avec la société Relevent pour renforcer sa marque aux États-Unis, les parties ont également accusé de déloyauté en raison de la négociation que cette entreprise a entamée en septembre 2018 avec la RFEF, et dans lequel, selon elle, Il voulait inclure comme condition d’accepter la réunion de Miami.

“Il n’y a pas de règle qui interdit la demande que nous avons soumise. Nous demandons que ce comportement entravant cesse. La Fédération fait une instrumentalisation, a l’intention de différencier, Supercopa oui et Liga non. Il y a déloyauté”, a déclaré la défenseuse de la Liga María José López .

Dans ses conclusions, Un avocat de la Liga a déclaré que l’internationalisation que la RFEF accorde à la Super Cup est refusée à la Liga dans toute sa dimension et évoqué l’impact de cette attitude sur les revenus des clubs.

“La Liga est présente dans 88 pays, il est impératif de maintenir un niveau de revenus pour les droits audiovisuels supérieur à 40%. La Fédération a introduit des exigences non prévues dans la norme. Elle agit en tant que juge et en fait injustement partie”, a-t-il insisté.

Pour défendre la RFEF, Tomás González Cueto a demandé le rejet de la demande; Il a souligné qu’il ne fait référence qu’à Gérone-Barcelone la saison dernière qui a été licenciée “plus pour la démission du Barça” et qu’il n’y a rien concernant Villarreal-Atlético, malgré la demande de mesures conservatoires à jouer à Miami qui a rejeté cette même cour.

L’avocat de la RFEF a souligné que les matchs de LaLiga atteindre 10 millions de foyers aux États-Unis, qui n’est que de 8%, donc “le parti de Miami ne peut pas avoir toute l’importance de compter sur toute l’expansion de la ligue aux Etats-Unis”. “Cela ressemble plus à un caprice, à un test de force, Laliga a créé artificiellement le besoin de ce match”, a-t-il ajouté.

Il a également justifié la performance de la RFEF dans la négociation avec la firme, “qui a duré du 18 septembre au 18 octobre 2018, s’est passée et n’a rien été”.

Sa déclaration est intervenue après que le responsable du marketing REEF, Rubén Rivera a déclaré que la société Relevent avait contacté la RFEF avec intérêt pour les équipes masculines et féminines, la Super Cup et la finale de la Copa del Rey et qu’il avait présenté ” une offre ridicule “économiquement, soumise à autorisation pour un match de championnat aux Etats-Unis.

“Cette Fédération se présente face à face. La Fédération n’a pas été injuste, Relevet et LaLiga, à notre avis, oui “, a ajouté l’avocat de la RFEF qui a déclaré que la Super Coupe d’Espagne n’allait pas prendre les Etats-Unis.

Il a réaffirmé l’accord du Conseil de la FIFA en octobre de l’année dernière sur l’interdiction de jouer à des jeux en dehors du territoire et a évoqué la position contre la Fédération internationale lorsque l’Angleterre l’avait également envisagée en 2008, alors qu’il était candidat à la Coupe du monde 2018.