LaLiga et les clubs, avec #SaldremosJuntos de Sául Ñíguez

Il ne fonctionne que depuis un peu plus d’une semaine et il y a déjà plus de 20 000 entreprises et indépendants qui ont contacté l’initiative de solidarité #SaldremosJuntos lancée par le joueur de l’Atlético de Madrid, Saul Ñíguez.

25/03/2020 à 17:07

CET

Maintenant, la Liga et les clubs de première et deuxième division, joignez-vous également à collaborer à cette initiative de solidarité, grâce à un accord entre les deux parties. De cette manière, LaLiga transférera à #SaldremosJuntos une partie des fonds collectés lors du ‘LaLigaSantander Fest’.

En outre, il fournira quatre billets avec une expérience VIP pour tous les stades de LaLiga Santander et LaLiga SmartBank afin que les PME et les indépendants puissent mener des activités de marketing et commerciales, une fois les compétitions terminées.

PREMIER FESTIVAL DE BIENFAISANCE

«LaLigaSantander Fest» est le premier festival de charité à impact mondial qui cherche à collecter des fonds pour acheter les produits nécessaires pour lutter contre la pandémie de COVID-19. Ce sera ce samedi 28 mars à 18h00, et peut être vu à travers: Movistar La Liga et La Liga Sports TV. Au total, 20 artistes nationaux et internationaux de la stature de David Bisbal, Aitana, Alejandro SanzIls participeront entre autres à ce concert virtuel dans le but d’aider les agents de santé à lutter contre le coronavirus.

“Dans ces moments d’urgence sanitaire, le football a une grande obligation envers les fans. Il est temps de redonner à la société ce qu’elle nous donne chaque week-end depuis les tribunes. De plus, pour rejoindre toutes ces initiatives de solidarité qui surgissent et que, grâce à notre expansion internationale, nous pouvons donner une visibilité & rdquor ;, a assuré Oscar Mayo, Directeur des affaires, du marketing et du développement international de LaLiga.

Saul Il tenait également à remercier LaLiga et tous les premier et deuxième clubs pour leur contribution au projet #SaldremosJuntos. Ensemble, nous allons avancer. L’important est que chacun apporte son grain de sable pour aider les PME et les indépendants à revenir à la normale dans les plus brefs délais. Peu importe qui est le premier, ce qui compte, c’est que plus il y a d’ambassadeurs, d’entreprises et d’institutions, mieux c’est & rdquor;

Au cours des dernières heures, ils ont rejoint cette initiative: Felipe Reyes, Rudy Fernandez, Rubén García, Augusto Fernández, Sara Escudero, Jaume Masía, Adriana Pozueco, Alex Chiner y César Azpilicueta.