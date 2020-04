LaLiga établit un protocole pour la formation de groupe

Jeudi dernier la Ligue a communiqué à tous les clubs de leurs Conseils de Division le protocole de retour à l’activité que ce vendredi il envisage de communiquer et de capturer par circulaire au 42 afin que cela soit obligatoire pour tous les clubs une fois que les autorités sanitaires auront donné le feu vert à l’activité.

17/04/2020

Un protocole qui n’entre pas en conflit avec celui que la CSD prépare et qui veut envoyer à Santé. De la Ligue, ils comprennent que cette dernière est standard et applicable à tous les sports, tandis que celle élaborée par les employeurs est beaucoup plus spécifique et même maximale.

Un protocole qui établit quatre phases dans ce retour à la compétition. Un premier avant le début de l’entraînement qui est l’actuel où les joueurs s’entraînent au cas où. Une deuxième session de formation en solo pour passer à une troisième phase de formation en groupe avant la dernière et la quatrième session de groupe. Ce serait le précédent pour revenir à la compétition.

CONCENTRATION DANS LES HÔTELS

Au cours de cette dernière période, comme nous l’avions déjà prévu dans SPORT, les joueurs seront concentrés dans des hôtels ou des résidences et isolés de la réalité et dont les transferts seront limités de la formation à leur lieu de concentration.

Concentration qui peut être effectuée dans leurs résidences telles que le Real Madrid ou Villarreal ou dans les hôtels de concentration. Un isolement qui affectera également tous ceux qui, à un moment donné, peuvent avoir des contacts avec le personnel, le personnel d’encadrement, etc.

Quelque chose que certains clubs comme le Barcelona Football Club ne partagent pas. Comme nous l’avons déjà compté l’autre jour, ce sera la Ligue qui assumera le coût de tous les tests ou tests à effectuer sur les joueurs ou de tout matériel médical tel que des masques qui devront être fournis aux 42 clubs professionnels.

Et précisément, il y aura trois tests pour chacun d’eux. La première avant l’entraînement en solo, la seconde avant les séances de groupe et la dernière avant le début de la compétition. S’il y avait un cas positif de Covid, le joueur s’isole du reste du groupe qui continuerait le travail établi.

Un protocole qui entre initialement en collision avec les intentions de défendre l’AFE, surtout sur deux points. Celui qui affecte la concentration dans cette dernière phase de l’entraînement en groupe avant de retourner à l’activité. Bien que de la Ligue, ils comprennent que ce ne sera finalement pas un problème.

Et un autre point de conflit réside dans le cas où un cas positif se présenterait parce que le syndicat est déterminé à isoler et à mettre en quarantaine l’ensemble de la main-d’œuvre.