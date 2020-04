LaLiga exhorte les clubs à soumettre un cas de force majeure ERTE

La Ligue publié une note d’information par laquelle La Commission déléguée invite instamment les clubs à présenter les en raison de force majeure.

04/03/2020

Agir à 16h04

CEST

SPORT.ES

Le Comité exécutif de la Liga s’est réuni aujourd’hui, après avoir analysé la situation actuelle du secteur, et étant donné que les conversations avec l’Association des footballeurs espagnols (AFE) sont très éloignées, comprend qu’il est nécessaire d’adopter des mesures en raison de la grave crise économique que COVID-19 provoque dans l’industrie espagnole du football.

Voilà pourquoi, dans un exercice de responsabilité nécessaire à la préservation d’un secteur qui représente 1,37% du PIB, et emploie environ 185 000 personnes, les affiliés des Clubs / SAD sont instamment priés d’engager ERTE à réduire les heures de travail en raison de force majeure autorisée par le Mécanisme exceptionnel pour éviter et atténuer l’impact négatif de COVID-19 Elle produit dans le secteur et peut ainsi garantir sa reprise ultérieure.

RÉUNION AFE

Cette note de LaLiga intervient précisément quelques heures après que l’AFE a appelé d’urgence les capitaines des équipes de première division pour expliquer la situation, faire avancer la position de l’employeur et décider des mesures à prendre.

En revanche, la RFEF a reporté la proposition de rendez-vous demandée à l’AFE pour connaître le scénario sur lequel la fédération travaille en ce qui concerne le calendrier, l’éventuelle ERTES, le protocole de santé. Le RFEF Il a fait valoir qu’il se concentre actuellement sur l’aide aux clubs et qu’ils se réuniront lorsque cette urgence sanitaire sera surmontée.