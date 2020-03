LaLiga fixera des horaires de match même lorsque la période

À l’heure actuelle, il est inconnu de déterminer quand la compétition de la ligue sera de retour en Espagne. et même quand il peut y avoir du football de première et de deuxième division dans notre pays. Autour de votre date de retour, si elle se produit finalement, il y a plusieurs variables à considérer. La première concerne la possibilité déjà glissée de jouer à des jeux toutes les 48 heures et la seconde, et que le journal SPORT a pu confirmer, concerne les horaires de ces rencontres. Parce qu’il semble clair que si la ligue professionnelle de notre pays se termine enfin, comme le souhaite en plus la Ligue et appuyé par la RFEF, de nombreux matchs devront être joués en juin et qui sait si finalement en juillet, à condition que la FIFA autorise la prolongation des contrats et des missions qui prennent fin le 30 juin.

26/03/2020 à 12:22

CET

Et cela implique que de nombreux matchs vont se jouer pendant les heures considérées comme l’été et que cela inclura le strip du 20 mai au 15 septembre.

Eh bien, comme le journal SPORT l’a confirmé, Ce sera la Ligue qui déterminera les heures de ces journées et qui choisira, selon les conditions météorologiques qui sont prévus, qui doivent être contestés dans ce qui est considéré comme un horaire protégé qui commence à 19h30. La décision sera prise uniquement par les employeurs et les opérateurs de télévision.

Parce que ce calendrier protégé est un autre foyer de conflit entre la Ligue et la RFEF. La circulaire publiée en juillet dernier par la Fédération espagnole de football établit elle-même une section dédiée au terrain de jeu et aux horaires.

Il établit une série d’horaires pour le football professionnel. Alors corrige ça le samedi, il doit être joué entre midi et 21h01 tandis que le dimanche, cela doit être fait entre 11h00 et 13h01 et entre 17h00 et 21h01.

Horaires non en vigueur car le conseil d’administration du CSD n’a pas approuvé la proposition présentée par le RFEF qu’il a décidé d’y recourir par la voie contentieuse administrative en attendant la résolution. En fait, ils savent déjà que les matchs sont joués le dimanche à 14 h 00 une fois que le match de lundi est suspendu et fait appel à la justice. Et il en va de même pour l’heure d’été. La circulaire publiée par la RFEF stipule ce qui suit: “L’arbitre ne doit pas entamer le conflit de match si entre 11h et 19h30 la température dépasse 30 degrés Celsius.” Mais ce calendrier fait également l’objet d’un contentieux administratif puisque le CSD n’a pas approuvé cette proposition présentée par la Ciudad del Fútbol de las Rozas. Et tant qu’il n’y a pas de résolution, et tel qu’établi dans l’accord de coordination Ligue-RFEF, c’est la Ligue qui a le pouvoir “de préciser les horaires et leurs modifications correspondant à la compétition professionnelle, à l’exception des altérations pouvant survenir comme conséquence d’une décision des instances disciplinaires de la RFEF après la suspension, totale et partielle, ou l’annulation ou la répétition d’une réunion. ” Ensuite, s’il se joue durant l’été, ce sera la Ligue qui fixera les horaires.

UN CONFLIT QUI VIENT DE LOIN

Le conflit des heures d’été remonte à loin. Plus précisément, depuis mars de l’année dernière, lorsque le Conseil supérieur des sports, avec un amendement inclus dans la Ligue professionnelle, n’a pas donné son approbation à la proposition de modification du règlement RFEF, où il souhaitait inclure la fixation d’heures protégées «raisons de santé & rdquor ; qui s’est déroulée du 20 mai au 15 septembre. Pendant cette période, le RFEF a considéré que les réunions ne pouvaient jamais commencer avant 19h30..

En fait, l’établissement fédératif en est venu à l’inclure à l’article 214 de son règlement général, où il est dit ce qui suit: «Dans le cas d’une compétition professionnelle officielle au niveau de l’État, la RFEF et la LFP et une fois le syndicat des joueurs entendu, ils figureront dans la convention de Coordination les normes spécifiques qui régissent cet aspect pour ladite concurrence étant donné les particularités de la même chose. En l’absence de ceux-ci, la décision incombera au RFEF, en prenant le libellé pour le reste des compétitions officielles contenu dans cette section, comme règle subsidiaire et générale dans toutes les compétitions officielles, professionnelles et non professionnelles & rdquor ;.

La Ligue a présenté un amendement au CSD pour comprendre qu’avec cette décision de la RFEF elle cherchait à priver la compétence exclusive des employeurs de fixer et de modifier les horaires du football professionnel. A quoi la RFEF a répondu que son seul objectif était d’établir un horaire protégé. Enfin, le CSD n’a pas accepté la proposition fédérative, étant entendu que les compétences des horaires du football professionnel appartiennent à la Ligue et que personne en dehors ne peut le faire. Même dans le cas de ne pas avoir un accord dans le dernier cas, la compétence serait le CSD. En outre, l’organisme gouvernemental de l’État n’a pas accepté la proposition car il n’a pas reçu plus d’informations sur le RFEF comme requis par l’Agence espagnole pour la protection de la santé dans le sport (AEPSAD). Ils ne l’ont pas non plus accepté dans la partie non professionnelle du football.

Des mois plus tard, notamment fin juillet dernier, la RFEF a souhaité refaire ce planning protégé en tant que «réglementation & rdquor; lors de sa réunion de la commission déléguée. Cependant, en ce moment, la décision est en attente de ce que la justice ordinaire détermine. En attendant que la sentence soit connue, ce qui semble peu probable dans les mois à venir, c’est la Ligue qui a cette compétition qu’elle a déjà exercée lors des premiers jours de ligue disputée en août où certains matchs se sont déroulés en dehors de ces horaires considérés comme protégés. .