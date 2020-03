LaLiga ne peut pas demander de crédits si elle ne doit pas payer l’Administration

Ce midi, parmi les propositions présentées par le RFEF pour faire face au coronavirus, en a inclus un pour le football professionnel. Il s’agit d’une ligne de crédit préférentielle, d’un minimum de 500 millions d’euros, pour toutes les équipes de Première et Deuxième Division via un crédit syndiqué. Pour cela, Luis Rubiales a invité la Ligue et les clubs, s’ils sont intéressés, à participer à ces négociations, avec les principales institutions de crédit du pays.

Cependant, et comme l’a appris le journal SPORT; Cette proposition envoyée par la Fédération espagnole de football à la Ligue professionnelle n’est pas juridiquement viable. Et donc en fait il est inscrit dans l’arrêté royal de vente centralisée des droits de télévision du football professionnel en vigueur dans notre pays depuis le 30 avril 2015 et qui est entré en vigueur, après un accord entre les clubs, à partir de la saison 2015- 2016.

La clé réside dans la première disposition complémentaire du décret précité, par rapport au “Paiement des dettes auprès des administrations publiques et où il est dit ce qui suit:

“1. La Ligue nationale de football professionnel peut utiliser tous les droits dont elle a légalement attribué la commercialisation comme garantie d’accès au financement, dans le seul but de fournir aux clubs et entités participants qui la composent des ressources pour régler leurs dettes auprès des administrations publiques. .

La Ligue nationale de football professionnel doit répercuter sur chaque entité participante dont les dettes ont été payées, en tout ou en partie, avec ces moyens financiers, le montant correspondant, garantissant leur restitution “

En d’autres termes, la loi elle-même créée précisément pour résoudre la situation précaire puis économique des clubs et une répartition plus équitable de l’argent des télévisions, indique très clairement que les clubs, dans ce cas par le biais de la ligue, ne peuvent utiliser droits de télévision en garantie pour demander des crédits liés à la dette auprès de l’État ou des administrations publiques. Mais ne jamais pouvoir faire face, comme ce serait la situation actuelle, à la masse salariale de son personnel. Puis cette route que la RFEF voulait ouvrir au football professionnel se ferme automatiquement car il n’est pas viable par la loi au niveau collectif de la Ligue des clubs mais il peut, cependant, si ce sont les clubs au niveau individuel qui décideront de mettre en gage les droits audiovisuels