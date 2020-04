“LaLiga nous a demandé de jouer toutes les 48 heures”, a déclaré le président de la Fédération espagnole de football (RFEF), Luis Rubiales, dans une interview avec Fox Sports.

Rubiales a exprimé son opposition à la mesure de LaLiga face au retard de la concurrence nationale due au coronavirus.

“Dans l’un des points, la Liga a demandé à la Soccer Players Union de jouer toutes les 48 heures, ils ont dit qu’ils seraient flexibles pour chercher la formule, mais nous avons été suspendus car cela ne peut pas être”, a souligné.

Le président de la RFEF a expliqué la complication du retour pour les joueurs, après la pause due au coronavirus: “En tant que footballeur, cela affecte beaucoup, parce qu’on parle de pré-saison, mais ça fait trois semaines qu’on est comme ça, et s’il s’allonge, ce sera plus qu’une présaison, car le temps de repos des footballeurs est de trois ou quatre semaines en été“

“La priorité est maintenant de terminer les championnats et ensuite il y aura des dates pour récupérer celles des équipes nationales”, a conclu Rubiales avant d’ajouter concernant les compétitions européennes de l’UEFA “L’annulation n’a pas été envisagée pour le moment et aucune option n’est exclue, y compris le Final Four, car il y a de moins en moins de dates, tout est compressé et il faut mettre son imagination“.