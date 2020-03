LaLiga, reconnue ambassadeur honoraire de la marque espagnole

LaLiga, Ana Botín, Isabel Coixet, Carolina Marín, ONCE, Paradores, Francisco Mojica et José Luis Bonet constituent la huitième promotion des ambassadeurs honoraires de la marque espagnole (EHME), reconnu par le Forum des marques espagnoles renommées, dans le cadre d’une initiative qui vise à reconnaître publiquement les personnes, les entreprises ou les institutions qui ont contribué de plus en plus, grâce à leur carrière professionnelle exemplaire, au renforcement d’une image positive de Espagne à l’étranger.

03/03/2020 à 19h00

CET

La Liga, dans la catégorie des relations internationales, a été représentée par son président, Javier Tebas, qui, avec le reste de l’EHME, a eu une réunion avec le SSMM Los Reyes avant la cérémonie, au cours de laquelle la vision des ambassadeurs sur l’image internationale de l’Espagne dans différents domaines.

Les autres ambassadeurs ont été reconnus dans les catégories biennales suivantes: Ana Botín (Gestion d’entreprise), ONCE (Action sociale), Isabel Coixet (Art et culture), Paradores Network (Tourisme et gastronomie), Carolina Marín (Sports) , Francisco Mojica (Science et innovation) et José Luis Bonet (Accréditation extraordinaire).

Sa Majesté le Roi Don Felipe VI a souligné dans son discours le travail des Ambassadeurs: «Aujourd’hui, je tiens à réitérer, précisément, le fait que notre présent et notre avenir collectif le façonnent également, par conséquent, le peuple, les Espagnols: la biographie de L’Espagne est la biographie de tous ses hommes et femmes, et nous devons continuer à la construire avec la participation et l’effort de tous. Et dans cette tâche, nous pouvons être fiers de ces référents de la société espagnole qui sont les ambassadeurs honoraires de la marque espagnole, vraiment un exemple pour tous & rdquor ;.

“Grâce à la Liga et aux accords avec différents opérateurs, des centaines de millions de personnes à travers le monde peuvent profiter du football espagnol. La Liga contribue à offrir au monde la force incontestable que nous avons en tant que pays, en ayant des équipes parmi les meilleures de la planète. Mais, en plus, ce renforcement de lL’image de l’Espagne se fait grâce au pouvoir du football comme un spectacle à travers le monde et avec les valeurs intrinsèques qu’il a en tant que discipline sportive telles que l’effort, le dépassement, le travail d’équipe et la collaboration & rdquor;, a ajouté Sa Majesté le Roi Don Felipe VI concernant le travail de LaLiga en tant qu’ambassadeur de Relations internationales.