LaLiga s’associe à Douyin, le chinois TicToc

LaLiga et la plate-forme vidéo courte de Douyin, qui opère sous le nom de «TikTok» en dehors de la Chine, Ils ont annoncé l’accord par lequel ce dernier deviendra le réseau social officiel de la Liga pour un an, selon la direction du club dans un communiqué.

23/04/2020 à 17:13

CEST

Du fait de cet accord, le premier que le réseau social signe avec une grande compétition de football, LaLiga augmentera considérablement la portée de son contenu sur la plateforme qui se développe le plus en Chine et où elle compte déjà plus de 1,3 million de followers.

Douyin maintiendra son engagement à offrir un contenu de qualité du championnat espagnol et de ses clubs. “Avec cet accord, la Liga va plus loin dans sa stratégie d’internationalisation dans un territoire prioritaire pour nous comme la Chine, où la présence numérique des clubs a doublé la saison dernière. Nous sommes très heureux d’être la première ligue au monde à atteindre un alliance avec Douyin, qui nous permettra d’atteindre de nouveaux publics et de donner une visibilité maximale à nos clubs sur cette courte plateforme vidéo “, a déclaré le directeur de la stratégie numérique de LaLiga, Alfredo Bermejo.

Bermejo a souligné qu’il y a de plus en plus de clubs de Liga qui parient sur une présence à Douyin, que l’Atlético de Madrid, le FC Barcelone, le RCD Espanyol de Barcelona, ​​le Real Madrid, la Real Sociedad et le Valencia CF ont déjà rejoint.

“En tant que plate-forme de médias sociaux avec une grande croissance et une grande puissance, nous sommes fiers de conclure cet accord de coopération avec LaLiga, l’un des principaux championnats du monde. Nous cherchons à promouvoir le sport grâce à notre technologie, qui permettra le contenu, les matériaux et les défis atteignent un plus grand nombre de fans. De cette façon, les fans pourront se sentir partie de la Liga et renforcer leur relation avec le tournoi “, a déclaré Ye Jueming, directeur de Douyin Sports.

De plus, grâce à cet accord, LaLiga va plus loin dans sa stratégie numérique en Chine, où elle a déjà des profils dans les principaux réseaux du pays qui informent sur les événements actuels de la compétition et les multiples projets qu’ils ont en Chine visant à apporter Les fans de LaLiga et développer le football local.

De même, et de la main de LaLiga, 18 clubs de LaLiga Santander ont déjà des profils officiels sur les réseaux sociaux chinois, un moyen de faire connaître aux joueurs d’autres pays leurs joueurs, leur histoire et leurs villes.

Grâce aux projets réalisés par ses bureaux de Pékin et ShanghaiEn raison de la présence croissante sur les réseaux sociaux et de l’engagement d’iQiyi Sports, le diffuseur exclusif de la compétition en Chine, d’entrer dans les foyers avec LaLiga, les fans chinois ont la possibilité de suivre la Ligue espagnole.

L’accord avec Douyin représente une nouvelle étape dans la stratégie numérique que la Liga a menée ces dernières années, dans laquelle elle a franchi des étapes telles que dépasser 100 millions de followers sur toutes ses plateformes sociales. LaLiga compte actuellement plus de 22 profils ouverts sur 12 réseaux sociaux, où elle parle à son public dans plus de 15 langues.