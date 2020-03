LaLiga suit les recommandations sanitaires pour le coronavirus

LaLiga a veillé à ce que “a toujours suivi les directives établies par les autorités sanitaires et le Conseil supérieur des sports (CSD) “pour déterminer que les deux prochains jours se jouent à huis clos par l’épidémie de coronavirus et que “suivra les recommandations à tout moment” des deux côtés.

03/10/2020

À 21:03

CET

EFE

“Avant les différentes communications publiques faites par différentes entités demandant la suspension du concours, La Liga veut déclarer que depuis le début de cette situation, elle a toujours suivi les directives établies par les autorités sanitaires et le CSD“at-il dit dans un communiqué.

Il y ajoute que “Le ministère de la Santé et le CSD, en tant que garants de la santé des amateurs, des joueurs, des employés de club, des journalistes, etc., ont considéré comme une mesure préventive suffisante pour tenir la compétition à huis clos et en Liga, car cela ne peut être sinon, agissez en conséquence “.

“Dans cette situation, La Liga est en communication constante avec les autorités et suivra leurs recommandations à tout moment “, a-t-il insisté.

Après la décision que les deux prochains jours se jouent à huis clos, certains clubs ont demandé que les parties sont reportées au lieu de jouer sans public et l’Association des footballeurs espagnols (AFE) a proposé de suspendre les compétitions de toutes catégories.