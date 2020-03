LaLiga suspend également sa compétition EA Sports

À la dernière minute de ce vendredi, la Ligue a annoncé, suivant les mêmes étapes adoptées dans le football professionnel, qu’elle avait suspendu la compétition d’EA Sports “ELigaSantander”. Décision prise, selon la note officielle, “face aux circonstances liées à la crise mondiale par COVID-19, EA Sports, partenaire officiel d’eLaLiga Santander, a décidé de reporter son programme de jeux compétitifs à l’échelle mondiale, sans date de reprise” .

14/03/2020 à 10:37

CET

En conséquence, la compétition nationale de jeux vidéo est également suspendue “eLaLiga Santander, appartenant à ce programme est reportée sans définir de date de redémarrage spécifique, comme tous les tournois organisés par EA Sports”.

Ici, il n’y a pas de date concrète de retour à la normalité contrairement à ce qui se passe dans le football professionnel où il a été temporairement suspendu pour deux jours et au détriment de l’évaluation prévue le 25 mars prochain par la Commission de suivi de la Ligue, AFE et RFEF. Les Egames sont également devenus une référence et une compétition qui accueille de plus en plus de fans du monde entier et des compétitions qui rassemblent des milliers de fans.